ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.
وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".
ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-07
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.
وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:12 PM
ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.
وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".