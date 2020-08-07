النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".

دونالد ترامب

الرئيسية/ محطات

اعلان
ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
سبق

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:12 PM

ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
419

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,712
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,447

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة