ترامب يتوقّع توافر لقاح مضاد لكورونا قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

قال: لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاح مضاد لكوفيد-19، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في مداخلة إذاعية اليوم، رداً على سؤال عن مدى توافر لقاح قبل الانتخابات الرئاسية: نعم، سيكون ذلك ممكناً في هذا التاريخ، مؤكداً أن اللقاح في أسوأ الاحتمالات سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وربما قبل ذلك.

وأضاف: "لدينا في الواقع الكثير من اللقاحات التي تُدرس حالياً، وأعتقد بأننا نتقدم بشكل جيّد جداً بشأن اللقاحات والعلاجات أيضاً".