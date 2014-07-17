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"مهد الذهب".. الإطاحة بلصين أفريقيين تورّطا في سرقة أغنام من الحناكية

بعد كمين محكم على الطريق واعترفوا بسرقات أخرى مشابهة

أطاحت الجهات الأمنية بمهد الذهب بلصين من جنسية أفريقية تورطا في سرقة أغنام من محافظة الحناكية، بعد كمين محكم وُضع لهما على مدخل المحافظة.

وتعود التفاصيل لبلاغٍ مررته الأجهزة الأمنية بالحناكية لشرطة مهد الذهب، عن ملاحقة شخصين يشتبه في تورطهما في سرقة أغنام، وأفاد البلاغ بأنهما سلكا الطريق المؤدي للمهد.

ووضع رجال الأمن كمينًا محكمًا على الطريق بإشراف مباشر من مدير شرطة مهد الذهب، العميد نياف الحربي، وقائد الدوريات الأمنية الرقيب أول نايف المهلكي؛ حيث تم رصد المركبة، وبعد استيقافها حاول أحدهما الهروب وأُلقي القبض عليهما جميعاً.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن المتهمين اعترفا بعدة سرقات أخرى مشابهة أثناء التحقيقات الأولية معهما، وجرت إحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة معهما.

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"مهد الذهب".. الإطاحة بلصين أفريقيين تورّطا في سرقة أغنام من الحناكية
سبق

أطاحت الجهات الأمنية بمهد الذهب بلصين من جنسية أفريقية تورطا في سرقة أغنام من محافظة الحناكية، بعد كمين محكم وُضع لهما على مدخل المحافظة.

وتعود التفاصيل لبلاغٍ مررته الأجهزة الأمنية بالحناكية لشرطة مهد الذهب، عن ملاحقة شخصين يشتبه في تورطهما في سرقة أغنام، وأفاد البلاغ بأنهما سلكا الطريق المؤدي للمهد.

ووضع رجال الأمن كمينًا محكمًا على الطريق بإشراف مباشر من مدير شرطة مهد الذهب، العميد نياف الحربي، وقائد الدوريات الأمنية الرقيب أول نايف المهلكي؛ حيث تم رصد المركبة، وبعد استيقافها حاول أحدهما الهروب وأُلقي القبض عليهما جميعاً.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن المتهمين اعترفا بعدة سرقات أخرى مشابهة أثناء التحقيقات الأولية معهما، وجرت إحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة معهما.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
10:39 PM

"مهد الذهب".. الإطاحة بلصين أفريقيين تورّطا في سرقة أغنام من الحناكية

بعد كمين محكم على الطريق واعترفوا بسرقات أخرى مشابهة

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فهد الغبيوي - المهد
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3,602

أطاحت الجهات الأمنية بمهد الذهب بلصين من جنسية أفريقية تورطا في سرقة أغنام من محافظة الحناكية، بعد كمين محكم وُضع لهما على مدخل المحافظة.

وتعود التفاصيل لبلاغٍ مررته الأجهزة الأمنية بالحناكية لشرطة مهد الذهب، عن ملاحقة شخصين يشتبه في تورطهما في سرقة أغنام، وأفاد البلاغ بأنهما سلكا الطريق المؤدي للمهد.

ووضع رجال الأمن كمينًا محكمًا على الطريق بإشراف مباشر من مدير شرطة مهد الذهب، العميد نياف الحربي، وقائد الدوريات الأمنية الرقيب أول نايف المهلكي؛ حيث تم رصد المركبة، وبعد استيقافها حاول أحدهما الهروب وأُلقي القبض عليهما جميعاً.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن المتهمين اعترفا بعدة سرقات أخرى مشابهة أثناء التحقيقات الأولية معهما، وجرت إحالتهما لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة معهما.

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