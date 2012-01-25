ترقية تترجم ثقة القيادة.. 18 عاماً من تطوير "الجوازات" عنوانها الفريق "اليحيى"

نقلة نوعية للمنظومة ذروتها في 15 ثانية.. رجل الميدان يتابع ويراقب ويخطط

بكل ثقة واقتدار، يقود الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ مدير عام الجوازات، منظومة الجوازات السعودية إلى بر الأمان، محققاً فيها كل يوم إنجازاً جديداً، يشير إلى خبرات الرجل المتراكمة وقدراته "الاستثنائية" التي أهّلته لقيادة هذا القطاع 18 عاماً، رغم ضخامته وتشعبه، وقدرته خدمة بلد مترامي الأطراف، بحجم المملكة، التي يسكنها أكثر من 30 مليون شخص؛ ثلثهم من الوافدين.

من هنا، لم يكن مستغرباً أن يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، أمراً ملكياً بترقية اللواء اليحيى إلى رتبة فريق، نظير الجهود التي يبذلها في المديرية العامة للجوازات وقيادتها في المناطق كافة لتتكامل الجهود، وتنصهر في بوتقة خدمة المواطن والمقيم باحترافية عالية ومهارة موثقة.

نقلة نوعية

ويعتبر الفريق "اليحيى"؛ من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وأحدث خلال مسيرته "مديراً عاماً للجوازات"، نقلة نوعية في القطاع وتطوير خدماته وتحسينها عاماً بعد آخر.

ويشهد الجميع بنشاط الفريق "اليحيى"؛ وحيويته في أدائه اليومي، فكثيراً ما يتخلى عن مكتبه الوثير، وينزل إلى الميدان، يتابع ويراقب ويخطط ويوجّه بما يجب فعله، محتضناً ومحفزاً إخوانه وزملاءه في المديرية العامة للجوازات، ويحثّهم على العمل الجاد والابتكار.

ثقة ولاة الأمر

وسبق أن عمل الفريق "اليحيى" قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، وأبلى فيه بلاء حسناً، قبل أن يشغل وظيفته الحالية في عام 2003، نظراً لكفاءاته العالية ونجاحاته التي حقّقها في أرض الميدان، وكان يحظى بثقة ولاة الأمر الذين حرصوا على التجديد له في منصبة عاماً بعد آخر.

وتتجلى نجاحات الفريق "اليحيى"؛ في مواسم الحج كل عام، فكان حاضراً في الميدان، من خلال متابعته كل صغيرة وكبيرة لخطط استعدادات المديرية لاستقبال ضيوف الرحمن، والقيام بجولات تفقدية على مجمع صالات الحج والعمرة، ويحرص على الوقوف على جاهزية منصات الجوازات، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات والأدوات اللازمة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة؛ لإنهاء إجراءات قدوم ضيوف بيت الله الحرام.

حسن التعامل

وأولى الفريق سليمان اليحيى؛ اهتماماً خاصاً بمعمل كشف تزوير الوثائق والمستندات، ومتابعة نقاط الدعم الفني والنهايات الطرفية، ولم ينسَ كل عام أن يلتقي رجال الجوازات ويحفّزهم ويذكّرهم بأهمية بذل أقصى الجهود وإظهار حُسن التعامل في استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرّفة في خدمتهم.

تطور خدمات الجوازات في عهد الفريق "اليحيى" بلغ ذروته عندما أعلن أن إنهاء إجراءات الحاج لن يستغرق أكثر من 15 ثانية، ابتداءً من موسم 2019 الذي شهد وصول أكثر من 1.8 مليون حاج من الخارج، وانعكس هذا الجهد في علامات الرضا التي بدت على وجوه ضيوف الرحمن من خارج المملكة، فكانوا يشيدون بما تلقوه من خدمات نوعية وسريعة.