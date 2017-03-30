"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة "الترجمة بين الأمانة والخيانة".. الأربعاء المقبل

عبر زووم ..وتستهدف المهتمين بالترجمات وطلاب الدراسات العليا

ينظم نادي الأحساء الأدبي محاضرة افتراضية عبر تطبيق (Zoom) عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١م يتحدث فيها أستاذ اللسانيات والترجمة بجامعة الملك فيصل الدكتور خليفة الهادي الميساوي ، ويديرها الأستاذ الدكتور فالح شبيب العجمي أستاذ اللسانيات بجامعة الملك سعود، وسيكون رابط المحاضرة متاحًا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية.

وأكد النادي أن المحاضرة تستهدف المهتمين بالترجمة من المتخصصين وطلاب وطالبات الدراسات العليا، في هذا التخصص العلمي المهم.