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تعزيزاً لدعم مؤسسات القطاع الثالث.. "سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "بر العارضة الخيرية" بحضور وكيل محافظة العارضة

لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله الصحيفة كذراع إعلامية

وقّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع جمعية "بر العارضة الخيرية" بمنطقة جازان اليوم الاثنين في محافظة العارضة .

وقد وقّع الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لـ"سبق" تجاه القطاع الخيري رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي، وبحضور وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي.

وتهدف هذه الاتفاقية لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله "سبق" كذراع إعلامي للجمعية خدماتها من الاستشارات والتدريب وتقديم الدورات في المجالات الإعلامية والعلاقات العامة، بالإضافة إلى نشر الأخبار والحملات التسويقية للوصول للطموح المنشود لنشر برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وتعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة في القطاع غير الربحي.

وأعرب كل من رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي ورئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي عن سعادتهما بإبرام هذه الاتفاقية والتعاون المشترك فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في إبراز دور الجمعية، وتعزز "سبق" أدوارها في دعم مؤسسات القطاع الثالث.

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تعزيزاً لدعم مؤسسات القطاع الثالث.. "سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "بر العارضة الخيرية" بحضور وكيل محافظة العارضة
سبق

وقّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع جمعية "بر العارضة الخيرية" بمنطقة جازان اليوم الاثنين في محافظة العارضة .

وقد وقّع الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لـ"سبق" تجاه القطاع الخيري رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي، وبحضور وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي.

وتهدف هذه الاتفاقية لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله "سبق" كذراع إعلامي للجمعية خدماتها من الاستشارات والتدريب وتقديم الدورات في المجالات الإعلامية والعلاقات العامة، بالإضافة إلى نشر الأخبار والحملات التسويقية للوصول للطموح المنشود لنشر برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وتعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة في القطاع غير الربحي.

وأعرب كل من رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي ورئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي عن سعادتهما بإبرام هذه الاتفاقية والتعاون المشترك فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في إبراز دور الجمعية، وتعزز "سبق" أدوارها في دعم مؤسسات القطاع الثالث.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:32 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
04:45 PM

تعزيزاً لدعم مؤسسات القطاع الثالث.. "سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "بر العارضة الخيرية" بحضور وكيل محافظة العارضة

لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله الصحيفة كذراع إعلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع جمعية "بر العارضة الخيرية" بمنطقة جازان اليوم الاثنين في محافظة العارضة .

وقد وقّع الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لـ"سبق" تجاه القطاع الخيري رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي، وبحضور وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي.

وتهدف هذه الاتفاقية لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله "سبق" كذراع إعلامي للجمعية خدماتها من الاستشارات والتدريب وتقديم الدورات في المجالات الإعلامية والعلاقات العامة، بالإضافة إلى نشر الأخبار والحملات التسويقية للوصول للطموح المنشود لنشر برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وتعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة في القطاع غير الربحي.

وأعرب كل من رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي ورئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي عن سعادتهما بإبرام هذه الاتفاقية والتعاون المشترك فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في إبراز دور الجمعية، وتعزز "سبق" أدوارها في دعم مؤسسات القطاع الثالث.

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