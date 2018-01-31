النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس صادر جباروف.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس صادر جباروف.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:04 PM

القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
61

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس صادر جباروف.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,690
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,230
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة