وقعت وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم مذكرة تعاون بين الطرفين ، بحضور عدد من منسوبي وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا . وجرت مراسم التوقيع بين مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة بن أحمد جنادي. وتهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، والعمل على تعزيز الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية، وتنظيم أنشطة وفعاليات مجتمعية تخدم المجتمع والطلاب، إضافة إلى استضافة الجامعة للوفود الشبابية التابعة لوزارة الرياضة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة من مرافق وقاعات الجامعة عند إقامة الدورات والبرامج من قبل معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة. وبموجب المذكرة ذاتها ستكون وزارة الرياضة راعيًا دائمًا لجميع البطولات والفعاليات الرياضية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب إقامة بطولات مدرسية في ألعاب "كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة والبولينج والألعاب الإلكترونية".

بين وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا .. توقيع مذكرة تعاون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-11 وقعت وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم مذكرة تعاون بين الطرفين ، بحضور عدد من منسوبي وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا .



وجرت مراسم التوقيع بين مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة بن أحمد جنادي.



وتهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، والعمل على تعزيز الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية، وتنظيم أنشطة وفعاليات مجتمعية تخدم المجتمع والطلاب، إضافة إلى استضافة الجامعة للوفود الشبابية التابعة لوزارة الرياضة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة من مرافق وقاعات الجامعة عند إقامة الدورات والبرامج من قبل معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.



وبموجب المذكرة ذاتها ستكون وزارة الرياضة راعيًا دائمًا لجميع البطولات والفعاليات الرياضية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب إقامة بطولات مدرسية في ألعاب "كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة والبولينج والألعاب الإلكترونية".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 10:26 PM

بين وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا .. توقيع مذكرة تعاون تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي





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وقعت وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم مذكرة تعاون بين الطرفين ، بحضور عدد من منسوبي وزارة الرياضة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا .



وجرت مراسم التوقيع بين مساعد وزير الرياضة عبد الإله بن سعد الدلاك، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة بن أحمد جنادي.



وتهدف مذكرة التعاون إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الرياضي، والعمل على تعزيز الخدمة المجتمعية والأعمال التطوعية، وتنظيم أنشطة وفعاليات مجتمعية تخدم المجتمع والطلاب، إضافة إلى استضافة الجامعة للوفود الشبابية التابعة لوزارة الرياضة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة من مرافق وقاعات الجامعة عند إقامة الدورات والبرامج من قبل معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة.



وبموجب المذكرة ذاتها ستكون وزارة الرياضة راعيًا دائمًا لجميع البطولات والفعاليات الرياضية التي تنظمها الجامعة، إلى جانب إقامة بطولات مدرسية في ألعاب "كرة القدم وكرة قدم الصالات وكرة السلة والبولينج والألعاب الإلكترونية".