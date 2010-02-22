الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
قالت: حول مناطق المملكة ضمن جولات الأسبوع الماضي للتأكّد من الالتزام
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.
الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-02-22
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:51 AM
الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
قالت: حول مناطق المملكة ضمن جولات الأسبوع الماضي للتأكّد من الالتزام
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.