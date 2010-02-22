وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-22 أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 08:51 AM

الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية قالت: حول مناطق المملكة ضمن جولات الأسبوع الماضي للتأكّد من الالتزام





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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.