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شاهد.. لاعبا التعاون "توامبا" و"العليان" يقودان الحراج في سوق التمور ببريدة

اعتليا مركبات التمور وقاما بمهمة الحراج.. ورواد السوق يثمنون البادرة

في بادرة تسويقية مميزة، اعتلى لاعبا نادي التعاون: توامبا، ومد الله العليان، إحدى مركبات المزارعين في سوق التمور بمدينة بريدة، وقاما بمزاولة مهمة الحراج على صناديق التمور، وسط حضور وتفاعل كبير من رواد السوق.

ووثق برنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، تجربة اللاعبين في مزاولة الحراج على التمور في سوق بريدة؛ حيث قال اللاعب مد الله العليان: إن تجربة مزاولة مهمة الحراج لم تكن سهلة مثلما توقع، فقد وقف لفترة طويلة ينادي بأعلى صوته؛ لجذب الجمهور لمنتجاته المعروضة، في وقت يقف فيه الباعة يومياً ولمدة شهر، ويبيعون بنفس التفاعل والحماس، مبدياً إعجابه بالباعة السعوديين الشباب الذين يتواجدون لبيع التمور.

وحظيت تجربة اللاعبين بتفاعل رواد السوق، ومتسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثمنين للاعبين مبادرتهما في التسويق لبيع التمور أحد أبرز المنتجات الوطنية على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لاعبا التعاون "توامبا" و"العليان" يقودان الحراج في سوق التمور ببريدة
سبق

في بادرة تسويقية مميزة، اعتلى لاعبا نادي التعاون: توامبا، ومد الله العليان، إحدى مركبات المزارعين في سوق التمور بمدينة بريدة، وقاما بمزاولة مهمة الحراج على صناديق التمور، وسط حضور وتفاعل كبير من رواد السوق.

ووثق برنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، تجربة اللاعبين في مزاولة الحراج على التمور في سوق بريدة؛ حيث قال اللاعب مد الله العليان: إن تجربة مزاولة مهمة الحراج لم تكن سهلة مثلما توقع، فقد وقف لفترة طويلة ينادي بأعلى صوته؛ لجذب الجمهور لمنتجاته المعروضة، في وقت يقف فيه الباعة يومياً ولمدة شهر، ويبيعون بنفس التفاعل والحماس، مبدياً إعجابه بالباعة السعوديين الشباب الذين يتواجدون لبيع التمور.

وحظيت تجربة اللاعبين بتفاعل رواد السوق، ومتسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثمنين للاعبين مبادرتهما في التسويق لبيع التمور أحد أبرز المنتجات الوطنية على مستوى العالم.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:54 PM

شاهد.. لاعبا التعاون "توامبا" و"العليان" يقودان الحراج في سوق التمور ببريدة

اعتليا مركبات التمور وقاما بمهمة الحراج.. ورواد السوق يثمنون البادرة

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فلاح الجوفان - بريدة
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9,592

في بادرة تسويقية مميزة، اعتلى لاعبا نادي التعاون: توامبا، ومد الله العليان، إحدى مركبات المزارعين في سوق التمور بمدينة بريدة، وقاما بمزاولة مهمة الحراج على صناديق التمور، وسط حضور وتفاعل كبير من رواد السوق.

ووثق برنامج "الدوري مع وليد" على قناة "SBC"، تجربة اللاعبين في مزاولة الحراج على التمور في سوق بريدة؛ حيث قال اللاعب مد الله العليان: إن تجربة مزاولة مهمة الحراج لم تكن سهلة مثلما توقع، فقد وقف لفترة طويلة ينادي بأعلى صوته؛ لجذب الجمهور لمنتجاته المعروضة، في وقت يقف فيه الباعة يومياً ولمدة شهر، ويبيعون بنفس التفاعل والحماس، مبدياً إعجابه بالباعة السعوديين الشباب الذين يتواجدون لبيع التمور.

وحظيت تجربة اللاعبين بتفاعل رواد السوق، ومتسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مثمنين للاعبين مبادرتهما في التسويق لبيع التمور أحد أبرز المنتجات الوطنية على مستوى العالم.

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