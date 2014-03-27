أثنى رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار، على إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من منطلق مسؤولية المملكة العربية السعودية كمنتِج عالمي رائد للنفط في مكافحة أزمة المناخ، ورفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية. وقال "ابن سمار": "إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يعزز من مكانة السعودية عالميًّا، وواجبها ودورها في الحفاظ على البيئة -بمشيئة الله-؛ لما للمملكة من دور إقليمي وعالمي في الحرص على مكافحة التلوث البيئي والأضرار الناتجة من الانبعاثات الكربونية".

"ابن سمار": إعلان مبادرتَيْ ولي العهد يعزِّز مكانة السعودية عالميًّا وواجبها ودورها في الحفاظ على البيئة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27 أثنى رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار، على إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من منطلق مسؤولية المملكة العربية السعودية كمنتِج عالمي رائد للنفط في مكافحة أزمة المناخ، ورفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.



وقال "ابن سمار": "إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يعزز من مكانة السعودية عالميًّا، وواجبها ودورها في الحفاظ على البيئة -بمشيئة الله-؛ لما للمملكة من دور إقليمي وعالمي في الحرص على مكافحة التلوث البيئي والأضرار الناتجة من الانبعاثات الكربونية".

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 09:36 PM

"ابن سمار": إعلان مبادرتَيْ ولي العهد يعزِّز مكانة السعودية عالميًّا وواجبها ودورها في الحفاظ على البيئة





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أثنى رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار، على إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من منطلق مسؤولية المملكة العربية السعودية كمنتِج عالمي رائد للنفط في مكافحة أزمة المناخ، ورفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.



وقال "ابن سمار": "إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يعزز من مكانة السعودية عالميًّا، وواجبها ودورها في الحفاظ على البيئة -بمشيئة الله-؛ لما للمملكة من دور إقليمي وعالمي في الحرص على مكافحة التلوث البيئي والأضرار الناتجة من الانبعاثات الكربونية".