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"محمد بن سلمان "يستعرض مع ولي عهد أبوظبي مبادرتى "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط"

"ابن زايد " بارك الجهود المبذولة من ولي العهد وابدى استعداد  الإمارات العمل مع المملكة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محمد بن سلمان "يستعرض مع ولي عهد أبوظبي مبادرتى "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط"
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:14 AM

"محمد بن سلمان "يستعرض مع ولي عهد أبوظبي مبادرتى "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط"

"ابن زايد " بارك الجهود المبذولة من ولي العهد وابدى استعداد  الإمارات العمل مع المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنهما سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.

وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

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