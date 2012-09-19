فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو. وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب. وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد. الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

"الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو" محمد السيّد سبق 2021-09-18 فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو.



وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب.



وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد.



الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 11:29 PM

"الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو" الفريق لا يزال يعاني في الدوري





A A A





7 مشاركة

فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو.



وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب.



وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد.



الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.