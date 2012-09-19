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"الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو"

الفريق لا يزال يعاني في الدوري

فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب.

وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد.

الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو"
سبق

فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب.

وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد.

الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
11:29 PM

"الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو"

الفريق لا يزال يعاني في الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
2,544

فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو.

وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب.

وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد.

الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

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