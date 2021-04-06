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مقتل أمريكي وإصابة اثنين في إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية بماريلاند

المسلح لفظ أنفاسه عقب إصابته من جنود الجيش

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم (الثلاثاء)، في حادث إطلاق نار قرب قاعدة فورت ديتريك في فريدريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأوضح رئيس الشرطة غيسون لاندو، أن المسلح يبلغ من العمر 38 عاماً، وبعد إطلاق النار على رجلين في ريفرسايد تك بارك، توجه إلى قاعدة فورت ديتريش؛ حيث أطلق عليه أفراد الجيش النار وقتلوه هناك؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يؤكد "لاندو" أي علاقة بين المسلح والضحايا، أو ما إذا كان المسلح من أفراد الجيش.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل أمريكي وإصابة اثنين في إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية بماريلاند
سبق

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم (الثلاثاء)، في حادث إطلاق نار قرب قاعدة فورت ديتريك في فريدريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأوضح رئيس الشرطة غيسون لاندو، أن المسلح يبلغ من العمر 38 عاماً، وبعد إطلاق النار على رجلين في ريفرسايد تك بارك، توجه إلى قاعدة فورت ديتريش؛ حيث أطلق عليه أفراد الجيش النار وقتلوه هناك؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يؤكد "لاندو" أي علاقة بين المسلح والضحايا، أو ما إذا كان المسلح من أفراد الجيش.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
06:47 PM

مقتل أمريكي وإصابة اثنين في إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية بماريلاند

المسلح لفظ أنفاسه عقب إصابته من جنود الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، اليوم (الثلاثاء)، في حادث إطلاق نار قرب قاعدة فورت ديتريك في فريدريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وأوضح رئيس الشرطة غيسون لاندو، أن المسلح يبلغ من العمر 38 عاماً، وبعد إطلاق النار على رجلين في ريفرسايد تك بارك، توجه إلى قاعدة فورت ديتريش؛ حيث أطلق عليه أفراد الجيش النار وقتلوه هناك؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يؤكد "لاندو" أي علاقة بين المسلح والضحايا، أو ما إذا كان المسلح من أفراد الجيش.

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