"الحصيني": عاصفة حفر الباطن تذكرنا بما حدث بالخفجي عام 1982م

كشف أن سرعة رياحها قد تكون بلغت أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن السحابة العملاقة التي أثرت على حفر الباطن وبعض المراكز التابعة لها، أمس الأحد، ربما تكون قد وصلت سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.

وقال "الحصيني" لـ"سبق"، في تعليقه على عاصفة حفر الباطن البردية كانت قد أثرت على خطوط الضغط العالي للكهرباء: ينبغي تفقّد ومسح عام لمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة، وخاصةً في الأماكن البعيدة عن المدن.

وأضاف: وقع العاصفة على الأرض هائل، من سيول وكبر حبات برد ورياح عاصفة، وهي تذكرنا بما حدث في الخفجي عام 1982م، حيث اكتسح إعصار من نوع تورنيدو محافظة الخفجي، وخلفَ الكثير من الدمار والأضرار في الممتلكات والأرواح وبقيت ذكرى هذا اليوم عالقة في أذهان من عاصره.

‏وعن توقعاته لليوم الاثنين، قال "الحصيني": متوقع وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على الحدود الشمالية، والباحة، وعسير وجازان، فالقصيم، وشمال منطقة الرياض، والشرقية، تشمل الصمان وحفر الباطن، والخفجي، والجبيل، والكويت.

وأضاف: هناك فرصة تشكل سحب عملاقة، وتكرار أحداث أمس في حفر الباطن وارد.