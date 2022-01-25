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تقنية جدة تعلن عن قبول 1939 متدربًا بتخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس

خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي

أنهت الكلية التقنية بجدة قبول 1939 متدربًا بمختلف تخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس، وذلك في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1442 ـ 1443 هـ .

وتفصيلاً، أوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن التحضيرات التي قامت بها وكالة الكلية لشؤون المتدربين سارت وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي ضمنت تنفيذ برامج التهيئة المهنية والتوجيه والإرشاد على أكمل وجه .

وكشف "عسلي" أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1342 متدربًا ، و178 متدربًا في الدبلوم المسائي ، كما تم قبول 144 متدربًا في مرحلة البكالوريوس الصباحي و275 متدربًا في البكالوريوس المسائي.

يُذكر أن الكلية التقنية بجدة تشمل 12 تخصصًا للدبلوم وتتمثل في التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، وأخيرًا تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس : القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

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تقنية جدة تعلن عن قبول 1939 متدربًا بتخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس
سبق

أنهت الكلية التقنية بجدة قبول 1939 متدربًا بمختلف تخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس، وذلك في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1442 ـ 1443 هـ .

وتفصيلاً، أوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن التحضيرات التي قامت بها وكالة الكلية لشؤون المتدربين سارت وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي ضمنت تنفيذ برامج التهيئة المهنية والتوجيه والإرشاد على أكمل وجه .

وكشف "عسلي" أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1342 متدربًا ، و178 متدربًا في الدبلوم المسائي ، كما تم قبول 144 متدربًا في مرحلة البكالوريوس الصباحي و275 متدربًا في البكالوريوس المسائي.

يُذكر أن الكلية التقنية بجدة تشمل 12 تخصصًا للدبلوم وتتمثل في التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، وأخيرًا تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس : القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:23 PM

تقنية جدة تعلن عن قبول 1939 متدربًا بتخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس

خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت الكلية التقنية بجدة قبول 1939 متدربًا بمختلف تخصصات الكلية للدبلوم والبكالوريوس، وذلك في الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1442 ـ 1443 هـ .

وتفصيلاً، أوضح عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن التحضيرات التي قامت بها وكالة الكلية لشؤون المتدربين سارت وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي ضمنت تنفيذ برامج التهيئة المهنية والتوجيه والإرشاد على أكمل وجه .

وكشف "عسلي" أن عدد المتدربين المقبولين في برنامج الدبلوم الصباحي بلغ 1342 متدربًا ، و178 متدربًا في الدبلوم المسائي ، كما تم قبول 144 متدربًا في مرحلة البكالوريوس الصباحي و275 متدربًا في البكالوريوس المسائي.

يُذكر أن الكلية التقنية بجدة تشمل 12 تخصصًا للدبلوم وتتمثل في التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، وأخيرًا تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس : القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

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