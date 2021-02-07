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غدًا في نصف النهائي من كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ الألماني يواجه الأهلي المصري

لقاء منتظر يجمع بايرن ميونيخ الألماني "بطل أوروبا" مع الأهلي المصري "بطل إفريقيا" غداً في الدوحة، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

ويسعى بايرن لتحقيق السداسية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية)، وفي المقابل يأمل الأهلي أن يكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010، والرجاء البيضاوي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من إفريقيا إلى النهائي.

وتُعدّ مشاركة الفريق المصري في عام 2006 الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني, وتحقيقه المركز الثالث في نسخة 2006، وبلغ نصف نهائي نسخة 2012 وودّع بالخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي، الذي أحرز اللقب لاحقاً، ليحل "رابعاً" وراء مونتيري المكسيكي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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غدًا في نصف النهائي من كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ الألماني يواجه الأهلي المصري
سبق

لقاء منتظر يجمع بايرن ميونيخ الألماني "بطل أوروبا" مع الأهلي المصري "بطل إفريقيا" غداً في الدوحة، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

ويسعى بايرن لتحقيق السداسية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية)، وفي المقابل يأمل الأهلي أن يكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010، والرجاء البيضاوي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من إفريقيا إلى النهائي.

وتُعدّ مشاركة الفريق المصري في عام 2006 الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني, وتحقيقه المركز الثالث في نسخة 2006، وبلغ نصف نهائي نسخة 2012 وودّع بالخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي، الذي أحرز اللقب لاحقاً، ليحل "رابعاً" وراء مونتيري المكسيكي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:39 PM

غدًا في نصف النهائي من كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ الألماني يواجه الأهلي المصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقاء منتظر يجمع بايرن ميونيخ الألماني "بطل أوروبا" مع الأهلي المصري "بطل إفريقيا" غداً في الدوحة، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

ويسعى بايرن لتحقيق السداسية بعد تتويجه بخمسة ألقاب في عام 2020 (الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية)، وفي المقابل يأمل الأهلي أن يكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصيف 2010، والرجاء البيضاوي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من إفريقيا إلى النهائي.

وتُعدّ مشاركة الفريق المصري في عام 2006 الأبرز، عندما حلّ ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني, وتحقيقه المركز الثالث في نسخة 2006، وبلغ نصف نهائي نسخة 2012 وودّع بالخسارة صفر-1 أمام كورنثيانس البرازيلي، الذي أحرز اللقب لاحقاً، ليحل "رابعاً" وراء مونتيري المكسيكي.

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