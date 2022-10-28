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"التعاون الإسلامي" تُندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف جازان بالصواريخ

"العثيمين" دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -بأشد العبارات- بالمحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تَمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام، المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية؛ مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك المليشيا هي "جرائم حرب".

وأكد العثيمين، تأييدَ منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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"التعاون الإسلامي" تُندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف جازان بالصواريخ
سبق

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -بأشد العبارات- بالمحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تَمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام، المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية؛ مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك المليشيا هي "جرائم حرب".

وأكد العثيمين، تأييدَ منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:08 PM

"التعاون الإسلامي" تُندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف جازان بالصواريخ

"العثيمين" دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -بأشد العبارات- بالمحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

وأشاد في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تَمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام، المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية؛ مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعد تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك المليشيا هي "جرائم حرب".

وأكد العثيمين، تأييدَ منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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