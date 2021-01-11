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أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك

خصّصت 10 أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 ألف رأس من الأنعام خلال عام 2020م جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما تم إعدام 1133 ذبيحة بعد تأكد الطب البيطري من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري، أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 274.792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 252.097 ذبيحة، وجرى ذبح 109.930 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين "المطيري" أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571.045 ذبيحة، ومن الأبقار 46.280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19.494 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 1133 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 42.382 ذبيحة.

يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص عشرة أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة على الأنعام الواردة؛ للتأكد من سلامتها، إلى جانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك
سبق

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 ألف رأس من الأنعام خلال عام 2020م جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما تم إعدام 1133 ذبيحة بعد تأكد الطب البيطري من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري، أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 274.792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 252.097 ذبيحة، وجرى ذبح 109.930 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين "المطيري" أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571.045 ذبيحة، ومن الأبقار 46.280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19.494 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 1133 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 42.382 ذبيحة.

يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص عشرة أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة على الأنعام الواردة؛ للتأكد من سلامتها، إلى جانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:44 PM

أمانة جدة تستقبل 637 ألف ذبيحة في 2020 بينها 1133 غير صالحة للاستهلاك

خصّصت 10 أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636.819 ألف رأس من الأنعام خلال عام 2020م جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما تم إعدام 1133 ذبيحة بعد تأكد الطب البيطري من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري، أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 274.792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 252.097 ذبيحة، وجرى ذبح 109.930 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين "المطيري" أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571.045 ذبيحة، ومن الأبقار 46.280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19.494 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 1133 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 42.382 ذبيحة.

يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص عشرة أطباء بيطريين و255 جزاراً و28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة على الأنعام الواردة؛ للتأكد من سلامتها، إلى جانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

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