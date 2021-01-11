"الحكمي" مـديـراً لمستشفى سبت العلاية العام

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور علوي علي حكمي، مديراً لمستشفى سبت العلاية العام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، عبر "الحكمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذه الثقة، سائلاً الله أن تكون عوناً له.