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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 158 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحكمي" مـديـراً لمستشفى سبت العلاية العام

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور علوي علي حكمي، مديراً لمستشفى سبت العلاية العام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، عبر "الحكمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذه الثقة، سائلاً الله أن تكون عوناً له.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحكمي" مـديـراً لمستشفى سبت العلاية العام
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور علوي علي حكمي، مديراً لمستشفى سبت العلاية العام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، عبر "الحكمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذه الثقة، سائلاً الله أن تكون عوناً له.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
04:20 PM

"الحكمي" مـديـراً لمستشفى سبت العلاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، قراراً بتكليف الدكتور علوي علي حكمي، مديراً لمستشفى سبت العلاية العام، ابتداءً من تاريخه.

من جهته، عبر "الحكمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية على هذه الثقة، سائلاً الله أن تكون عوناً له.

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