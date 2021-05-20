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الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على مواقعه في حجة

كبّد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تصدى للهجوم بكل كفاءة واقتدار وأجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها، وأسفرت الغارات أيضًا عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

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الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على مواقعه في حجة
سبق

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تصدى للهجوم بكل كفاءة واقتدار وأجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها، وأسفرت الغارات أيضًا عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:38 PM

الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على مواقعه في حجة

كبّد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تصدى للهجوم بكل كفاءة واقتدار وأجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها، وأسفرت الغارات أيضًا عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

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