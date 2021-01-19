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"موهبة" والتعليم تختتمان ملتقى الشتاء بمشاركة موهوبي الوطن

"المتحمي": الموهوب غير المكتشف مثل مكوك فضائي على الأرض

أنهى 620 طالباً وطالبة من صفوة الموهوبين والمبدعين في المملكة تدريبهم في ملتقى الشتاء الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي في الحفل الختامي الافتراضي لملتقى الشتاء لأبنائه من الطلاب والطالبات: إن الأمل يقوي الطموحات، وإن الصبر وقوة التحمل والإيمان والالتزام بالتقدم سبيلهم لقيادة المستقبل والإنسانية.

وأضاف أن الموهوب غير المكتشف مثل المكوك الفضائي عندما يكون على الأرض لا فائدة منه ويُعد خسارة، لكنه في الفضاء يكشف الكون ويجلب معلومات هائلة تفيد الإنسانية جمعاء، وهكذا هو الموهوب عندما نستثمر في موهبته وقدراته العقلية, مطالباً الطلاب أن تكون رؤيتهم للعالم رؤية طموحة شاملة من خارج المدار لكونهم أصحاب الحظوة والتميز والمبادرة.

وثمّن معاليه دور أولياء الأمور باستشعار الأمانة مما أدّى إلى وصول أبنائهم إلى طريق التألق والإبداع، مؤكداً أن "موهبة" تقف إلى جانب الموهوبين وأولياء أمورهم لرعايتهم والوصول بهم لأعلى المستويات في الرعاية والتمكين والنبوغ والتفوق.

وأشار "المتحمي" إلى أن أبناء الوطن من طلاب "موهبة" حققوا في 10 سنوات 400 ميدالية وشهادة تقدير، وأن "موهبة" نجحت مع أبناء الوطن في العام الماضي فقط بتحقيق 57 إنجازاً دولياً وعالمياً مع شركائها الإستراتيجيين من المؤسسات الوطنية الرائدة, موضحاً أن المؤسسة نجحت للمرة الأولى في إضافة طلاب من 8 مناطق جديدة داخل المملكة إلى جانب توطين 86 في المائة من المدربين، وتطمح في الوصول إلى نسبة 100 في المائة.

واستمرت فعاليات ملتقى الشتاء 12 يوماً تلقّى فيها الطلاب المشاركون تدريباً علمياً تجاوز 760 ساعةً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية استعداداً لاختيار المنتخبات العلمية, حيث سيمر الطلاب المتأهلون بعدة ملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياداً دولياً، ستعقد في صيفي عام 2021 و2022.

وتأهل الطلبة للدخول في ملتقى الشتاء من بين آلاف الطلاب الذين تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة والكانجارو موهبة ومسابقة موهوب، إضافة للدورات الأساسية التي تلقّى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة.

ويُعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" سنويًا ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ودعم من شركائها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود والهيئة الملكية للجبيل وينبع، محطة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق حلم تمثيل الوطن في المسابقات العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.

ويهدف إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بأهمية المواد العلمية، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية قادرة على التنافس مع طلبة العالم.

وتقوم مؤسسة "موهبة" سنوياً، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والكثير من الشركاء الآخرين، بتنظيم برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية الذي يخضع فيه الطلبة السعوديون قبل تمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية إلى تدريب يمر بعدة مراحل، يتم في كل مرحلة فيه اختيار الأكثر تميزًا من بينهم للاستمرار بالبرنامج الذي يستمر لأكثر من سنتين، ويخضع خلالها كل طالب لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية تؤهله لخوض المشاركات الدولية.

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"موهبة" والتعليم تختتمان ملتقى الشتاء بمشاركة موهوبي الوطن
سبق

أنهى 620 طالباً وطالبة من صفوة الموهوبين والمبدعين في المملكة تدريبهم في ملتقى الشتاء الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي في الحفل الختامي الافتراضي لملتقى الشتاء لأبنائه من الطلاب والطالبات: إن الأمل يقوي الطموحات، وإن الصبر وقوة التحمل والإيمان والالتزام بالتقدم سبيلهم لقيادة المستقبل والإنسانية.

وأضاف أن الموهوب غير المكتشف مثل المكوك الفضائي عندما يكون على الأرض لا فائدة منه ويُعد خسارة، لكنه في الفضاء يكشف الكون ويجلب معلومات هائلة تفيد الإنسانية جمعاء، وهكذا هو الموهوب عندما نستثمر في موهبته وقدراته العقلية, مطالباً الطلاب أن تكون رؤيتهم للعالم رؤية طموحة شاملة من خارج المدار لكونهم أصحاب الحظوة والتميز والمبادرة.

وثمّن معاليه دور أولياء الأمور باستشعار الأمانة مما أدّى إلى وصول أبنائهم إلى طريق التألق والإبداع، مؤكداً أن "موهبة" تقف إلى جانب الموهوبين وأولياء أمورهم لرعايتهم والوصول بهم لأعلى المستويات في الرعاية والتمكين والنبوغ والتفوق.

وأشار "المتحمي" إلى أن أبناء الوطن من طلاب "موهبة" حققوا في 10 سنوات 400 ميدالية وشهادة تقدير، وأن "موهبة" نجحت مع أبناء الوطن في العام الماضي فقط بتحقيق 57 إنجازاً دولياً وعالمياً مع شركائها الإستراتيجيين من المؤسسات الوطنية الرائدة, موضحاً أن المؤسسة نجحت للمرة الأولى في إضافة طلاب من 8 مناطق جديدة داخل المملكة إلى جانب توطين 86 في المائة من المدربين، وتطمح في الوصول إلى نسبة 100 في المائة.

واستمرت فعاليات ملتقى الشتاء 12 يوماً تلقّى فيها الطلاب المشاركون تدريباً علمياً تجاوز 760 ساعةً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية استعداداً لاختيار المنتخبات العلمية, حيث سيمر الطلاب المتأهلون بعدة ملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياداً دولياً، ستعقد في صيفي عام 2021 و2022.

وتأهل الطلبة للدخول في ملتقى الشتاء من بين آلاف الطلاب الذين تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة والكانجارو موهبة ومسابقة موهوب، إضافة للدورات الأساسية التي تلقّى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة.

ويُعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" سنويًا ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ودعم من شركائها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود والهيئة الملكية للجبيل وينبع، محطة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق حلم تمثيل الوطن في المسابقات العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.

ويهدف إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بأهمية المواد العلمية، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية قادرة على التنافس مع طلبة العالم.

وتقوم مؤسسة "موهبة" سنوياً، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والكثير من الشركاء الآخرين، بتنظيم برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية الذي يخضع فيه الطلبة السعوديون قبل تمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية إلى تدريب يمر بعدة مراحل، يتم في كل مرحلة فيه اختيار الأكثر تميزًا من بينهم للاستمرار بالبرنامج الذي يستمر لأكثر من سنتين، ويخضع خلالها كل طالب لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية تؤهله لخوض المشاركات الدولية.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
04:35 PM

"موهبة" والتعليم تختتمان ملتقى الشتاء بمشاركة موهوبي الوطن

"المتحمي": الموهوب غير المكتشف مثل مكوك فضائي على الأرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى 620 طالباً وطالبة من صفوة الموهوبين والمبدعين في المملكة تدريبهم في ملتقى الشتاء الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي في الحفل الختامي الافتراضي لملتقى الشتاء لأبنائه من الطلاب والطالبات: إن الأمل يقوي الطموحات، وإن الصبر وقوة التحمل والإيمان والالتزام بالتقدم سبيلهم لقيادة المستقبل والإنسانية.

وأضاف أن الموهوب غير المكتشف مثل المكوك الفضائي عندما يكون على الأرض لا فائدة منه ويُعد خسارة، لكنه في الفضاء يكشف الكون ويجلب معلومات هائلة تفيد الإنسانية جمعاء، وهكذا هو الموهوب عندما نستثمر في موهبته وقدراته العقلية, مطالباً الطلاب أن تكون رؤيتهم للعالم رؤية طموحة شاملة من خارج المدار لكونهم أصحاب الحظوة والتميز والمبادرة.

وثمّن معاليه دور أولياء الأمور باستشعار الأمانة مما أدّى إلى وصول أبنائهم إلى طريق التألق والإبداع، مؤكداً أن "موهبة" تقف إلى جانب الموهوبين وأولياء أمورهم لرعايتهم والوصول بهم لأعلى المستويات في الرعاية والتمكين والنبوغ والتفوق.

وأشار "المتحمي" إلى أن أبناء الوطن من طلاب "موهبة" حققوا في 10 سنوات 400 ميدالية وشهادة تقدير، وأن "موهبة" نجحت مع أبناء الوطن في العام الماضي فقط بتحقيق 57 إنجازاً دولياً وعالمياً مع شركائها الإستراتيجيين من المؤسسات الوطنية الرائدة, موضحاً أن المؤسسة نجحت للمرة الأولى في إضافة طلاب من 8 مناطق جديدة داخل المملكة إلى جانب توطين 86 في المائة من المدربين، وتطمح في الوصول إلى نسبة 100 في المائة.

واستمرت فعاليات ملتقى الشتاء 12 يوماً تلقّى فيها الطلاب المشاركون تدريباً علمياً تجاوز 760 ساعةً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية استعداداً لاختيار المنتخبات العلمية, حيث سيمر الطلاب المتأهلون بعدة ملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياداً دولياً، ستعقد في صيفي عام 2021 و2022.

وتأهل الطلبة للدخول في ملتقى الشتاء من بين آلاف الطلاب الذين تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة والكانجارو موهبة ومسابقة موهوب، إضافة للدورات الأساسية التي تلقّى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة.

ويُعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" سنويًا ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ودعم من شركائها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود والهيئة الملكية للجبيل وينبع، محطة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق حلم تمثيل الوطن في المسابقات العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.

ويهدف إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بأهمية المواد العلمية، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية قادرة على التنافس مع طلبة العالم.

وتقوم مؤسسة "موهبة" سنوياً، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والكثير من الشركاء الآخرين، بتنظيم برنامج "موهبة" للأولمبيادات الدولية الذي يخضع فيه الطلبة السعوديون قبل تمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية إلى تدريب يمر بعدة مراحل، يتم في كل مرحلة فيه اختيار الأكثر تميزًا من بينهم للاستمرار بالبرنامج الذي يستمر لأكثر من سنتين، ويخضع خلالها كل طالب لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية تؤهله لخوض المشاركات الدولية.

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