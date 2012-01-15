كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021. وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب. وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا. ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية. وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي: 1- الهلال 2- الاتحاد 3- الدحيل القطري 4- شباب الأهلي الإماراتي 5- شاندونج ليونينج الصيني 6- الشباب 7- الشارقة الإماراتي 8- شنيزين الصيني 9- العين الإماراتي 10- تشانغتشون ياتاي الصيني

"الهلال" الأكثر إنفاقًا على الصفقات في "آسيا" و"الاتحاد" ثانيًا محمد السيّد سبق 2022-01-14 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.



وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب.



وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا.



ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية.



وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:

1- الهلال

2- الاتحاد

3- الدحيل القطري

4- شباب الأهلي الإماراتي

5- شاندونج ليونينج الصيني

6- الشباب

7- الشارقة الإماراتي

8- شنيزين الصيني

9- العين الإماراتي

10- تشانغتشون ياتاي الصيني

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 09:08 PM

"الهلال" الأكثر إنفاقًا على الصفقات في "آسيا" و"الاتحاد" ثانيًا لم يتواجد النصر والأهلي في القائمة.. الشباب حل سادسًا





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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.



وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب.



وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا.



ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية.



وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:

1- الهلال

2- الاتحاد

3- الدحيل القطري

4- شباب الأهلي الإماراتي

5- شاندونج ليونينج الصيني

6- الشباب

7- الشارقة الإماراتي

8- شنيزين الصيني

9- العين الإماراتي

10- تشانغتشون ياتاي الصيني