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"الهلال" الأكثر إنفاقًا على الصفقات في "آسيا" و"الاتحاد" ثانيًا

لم يتواجد النصر والأهلي في القائمة.. الشباب حل سادسًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.

وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب.

وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا.

ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:
1- الهلال
2- الاتحاد
3- الدحيل القطري
4- شباب الأهلي الإماراتي
5- شاندونج ليونينج الصيني
6- الشباب
7- الشارقة الإماراتي
8- شنيزين الصيني
9- العين الإماراتي
10- تشانغتشون ياتاي الصيني

الهلال دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" الأكثر إنفاقًا على الصفقات في "آسيا" و"الاتحاد" ثانيًا
سبق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.

وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب.

وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا.

ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:
1- الهلال
2- الاتحاد
3- الدحيل القطري
4- شباب الأهلي الإماراتي
5- شاندونج ليونينج الصيني
6- الشباب
7- الشارقة الإماراتي
8- شنيزين الصيني
9- العين الإماراتي
10- تشانغتشون ياتاي الصيني

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
09:08 PM

"الهلال" الأكثر إنفاقًا على الصفقات في "آسيا" و"الاتحاد" ثانيًا

لم يتواجد النصر والأهلي في القائمة.. الشباب حل سادسًا

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,913

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له عن الأندية الأكثر إنفاقًا لاستقطاب اللاعبين في القارة الآسيوية في عام 2021.

وتواجد في التقرير المعلن عنه من قبل الفيفا، ثلاثة أندية سعودية هي: الهلال والاتحاد والشباب.

وجاء الهلال في المركز الأول، في حين حلّ الاتحاد ثانيًا، والشباب سادسًا.

ولم يتواجد كل من النصر والأهلي في القائمة على الرغم من صفقاتهم القوية.

وجاءت قائمة أغلى 10 أندية إنفاقًا في قارة آسيا على النحو التالي:
1- الهلال
2- الاتحاد
3- الدحيل القطري
4- شباب الأهلي الإماراتي
5- شاندونج ليونينج الصيني
6- الشباب
7- الشارقة الإماراتي
8- شنيزين الصيني
9- العين الإماراتي
10- تشانغتشون ياتاي الصيني

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

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