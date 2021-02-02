تصاعد مظاهرات الطلاب احتجاجًا على تعيين "أردوغان" مواليًا له عميدًا لجامعة البوسفور

الشرطة استخدمت الغاز واعتقلت العشرات

أطلقت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع، وطاردت محتجين في شارع ضيق بإسطنبول، في وقت تتصاعد فيه مظاهرات طلابية منذ أسابيع احتجاجًا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين عميد لإحدى الجامعات.

وتشهد تركيا منذ أسابيع تظاهرات في حرم جامعات كبرى احتجاجًا على تعيين "أردوغان" أحد الموالين لحزبه عميدًا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) المرموقة في إسطنبول مطلع العام، وفقًا لـ"فرانس24".

واعتقلت الشرطة 159 طالبًا عندما تصدت لمظاهرة كانت تنظَّم داخل الحرم الجامعي المسيج ليل الاثنين.

وذكر شاهد عيان أنه شاهد عناصر من الشرطة بلباس مدني وهم يجرُّون عشرات من الطلاب لدى محاولتهم التظاهر في شارع بوسط العاصمة أنقرة اليوم.

وأضاف بأن ما بين 50 إلى 60 شخصًا أُوقفوا في إسطنبول بحلول المساء.