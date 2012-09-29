النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعَيْن

أمن الدولة: الإطاحة بخلية إرهابية تلقَّى عناصرها التدريب داخل مواقع للحرس الثوري في إيران

شاهد.. محافظ فيفاء يتفقَّد ميدانيًّا مشاريع زراعة البُن

حثَّ المسؤولين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنمية للمزارعين

قام سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، صباح هذا اليوم بجولة تفقدية على مزارع البُن في المحافظة، يرافقه رئيس مركز الجوة، والمدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة، ومدير خدمات المياه بمحافظتَي فيفاء والداير، ورئيس الجمعية الخيرية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تضمنت الجولة زيارة بعض المزارع المستفيدة من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية. واستمع "الشهراني" لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشروعَين، الأول مشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتنقية حصاد مياه الأمطار عبر مرحلتين، الأولى تكمن في تهيئة 42 مزرعة وعمل خزانات استراتيجية. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الزراعة؛ إذ تمت زراعة 900 شتلة بعد تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الأسبوع الماضي هذه المرحلة. والعمل جارٍ لاستكمال الزراعة في المزارع المهيأة كافة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع زراعة الأشجار البديلة بفيفاء (البن). والمستهدف 57 مزرعة، وتم تسليم المشروع من قِبل الوزارة للشركة للبدء في التنفيذ.

واطلع المحافظ على شرح مفصل من رئيس جمعية البر الخيرية بفيفاء يزيد بن أسعد الفيفي عما تم إنجازه من مبادرات شركة أرامكو في المحافظة؛ إذ تسعى الجمعية إلى استهداف 120 مزرعة في فيفاء في مرحلتها الثانية، وتم زراعة 18600 شجرة بن في 93 مزرعة حتى الآن، بعد أن سبقها زراعة 6000 شجرة بن في 30 مزرعة من المرحلة الأولى؛ لتبلغ نسبة المشروع في مرحلتَيه 82٪. وما زالت أعمال الزراعة مستمرة لهذا المشروع حتى يتم زراعة 30 ألف شجرة بُن.

وأشاد المحافظ بما شاهده من خدمات تقدَّم للمواطنين، مثمنًا إقبال المواطنين على زراعة البُن. وحثّ في الوقت ذاته المسؤولين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين.

وأكد محافظ فيفاء ضرورة إنجاز المشاريع، وتسهيل العقبات كافة أمام المزارعين تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه. داعيًا المواطنين للاستفادة من مبادرة زراعة البُن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. محافظ فيفاء يتفقَّد ميدانيًّا مشاريع زراعة البُن
سبق

قام سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، صباح هذا اليوم بجولة تفقدية على مزارع البُن في المحافظة، يرافقه رئيس مركز الجوة، والمدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة، ومدير خدمات المياه بمحافظتَي فيفاء والداير، ورئيس الجمعية الخيرية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تضمنت الجولة زيارة بعض المزارع المستفيدة من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية. واستمع "الشهراني" لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشروعَين، الأول مشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتنقية حصاد مياه الأمطار عبر مرحلتين، الأولى تكمن في تهيئة 42 مزرعة وعمل خزانات استراتيجية. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الزراعة؛ إذ تمت زراعة 900 شتلة بعد تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الأسبوع الماضي هذه المرحلة. والعمل جارٍ لاستكمال الزراعة في المزارع المهيأة كافة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع زراعة الأشجار البديلة بفيفاء (البن). والمستهدف 57 مزرعة، وتم تسليم المشروع من قِبل الوزارة للشركة للبدء في التنفيذ.

واطلع المحافظ على شرح مفصل من رئيس جمعية البر الخيرية بفيفاء يزيد بن أسعد الفيفي عما تم إنجازه من مبادرات شركة أرامكو في المحافظة؛ إذ تسعى الجمعية إلى استهداف 120 مزرعة في فيفاء في مرحلتها الثانية، وتم زراعة 18600 شجرة بن في 93 مزرعة حتى الآن، بعد أن سبقها زراعة 6000 شجرة بن في 30 مزرعة من المرحلة الأولى؛ لتبلغ نسبة المشروع في مرحلتَيه 82٪. وما زالت أعمال الزراعة مستمرة لهذا المشروع حتى يتم زراعة 30 ألف شجرة بُن.

وأشاد المحافظ بما شاهده من خدمات تقدَّم للمواطنين، مثمنًا إقبال المواطنين على زراعة البُن. وحثّ في الوقت ذاته المسؤولين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين.

وأكد محافظ فيفاء ضرورة إنجاز المشاريع، وتسهيل العقبات كافة أمام المزارعين تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه. داعيًا المواطنين للاستفادة من مبادرة زراعة البُن.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:55 PM

شاهد.. محافظ فيفاء يتفقَّد ميدانيًّا مشاريع زراعة البُن

حثَّ المسؤولين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنمية للمزارعين

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
234

قام سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، صباح هذا اليوم بجولة تفقدية على مزارع البُن في المحافظة، يرافقه رئيس مركز الجوة، والمدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة، ومدير خدمات المياه بمحافظتَي فيفاء والداير، ورئيس الجمعية الخيرية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تضمنت الجولة زيارة بعض المزارع المستفيدة من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية. واستمع "الشهراني" لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشروعَين، الأول مشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتنقية حصاد مياه الأمطار عبر مرحلتين، الأولى تكمن في تهيئة 42 مزرعة وعمل خزانات استراتيجية. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الزراعة؛ إذ تمت زراعة 900 شتلة بعد تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الأسبوع الماضي هذه المرحلة. والعمل جارٍ لاستكمال الزراعة في المزارع المهيأة كافة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع زراعة الأشجار البديلة بفيفاء (البن). والمستهدف 57 مزرعة، وتم تسليم المشروع من قِبل الوزارة للشركة للبدء في التنفيذ.

واطلع المحافظ على شرح مفصل من رئيس جمعية البر الخيرية بفيفاء يزيد بن أسعد الفيفي عما تم إنجازه من مبادرات شركة أرامكو في المحافظة؛ إذ تسعى الجمعية إلى استهداف 120 مزرعة في فيفاء في مرحلتها الثانية، وتم زراعة 18600 شجرة بن في 93 مزرعة حتى الآن، بعد أن سبقها زراعة 6000 شجرة بن في 30 مزرعة من المرحلة الأولى؛ لتبلغ نسبة المشروع في مرحلتَيه 82٪. وما زالت أعمال الزراعة مستمرة لهذا المشروع حتى يتم زراعة 30 ألف شجرة بُن.

وأشاد المحافظ بما شاهده من خدمات تقدَّم للمواطنين، مثمنًا إقبال المواطنين على زراعة البُن. وحثّ في الوقت ذاته المسؤولين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين.

وأكد محافظ فيفاء ضرورة إنجاز المشاريع، وتسهيل العقبات كافة أمام المزارعين تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه. داعيًا المواطنين للاستفادة من مبادرة زراعة البُن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,192
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,917

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة