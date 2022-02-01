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"النصر" يفتح ملف مواجهة "الطائي".. و"ضاري" يعود

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته تحضيراً لمواجهة الفريق أمام الطائي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الأصفر مشاركة ضاري العنزي بعد الاتفاق مع نادي الجبلين على إنهاء إعارته.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة .

ويضم تطبيق "توكلنا" الكثير من الخدمات الوزارية والتي يسهل على المستفيدين استعراضها في كل مكان وزمان، ويستخدم أيضاً في استعراض الحالة الصحية قبل الدخول للمنشآت التجارية والحكومية والتي توضح الحالة الصحية وعدد جرعات لقاح "كورونا" التي تلقاها المستفيد.

النصر الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يفتح ملف مواجهة "الطائي".. و"ضاري" يعود
سبق

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته تحضيراً لمواجهة الفريق أمام الطائي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الأصفر مشاركة ضاري العنزي بعد الاتفاق مع نادي الجبلين على إنهاء إعارته.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة .

ويضم تطبيق "توكلنا" الكثير من الخدمات الوزارية والتي يسهل على المستفيدين استعراضها في كل مكان وزمان، ويستخدم أيضاً في استعراض الحالة الصحية قبل الدخول للمنشآت التجارية والحكومية والتي توضح الحالة الصحية وعدد جرعات لقاح "كورونا" التي تلقاها المستفيد.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:37 PM

"النصر" يفتح ملف مواجهة "الطائي".. و"ضاري" يعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته تحضيراً لمواجهة الفريق أمام الطائي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الأصفر مشاركة ضاري العنزي بعد الاتفاق مع نادي الجبلين على إنهاء إعارته.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة .

ويضم تطبيق "توكلنا" الكثير من الخدمات الوزارية والتي يسهل على المستفيدين استعراضها في كل مكان وزمان، ويستخدم أيضاً في استعراض الحالة الصحية قبل الدخول للمنشآت التجارية والحكومية والتي توضح الحالة الصحية وعدد جرعات لقاح "كورونا" التي تلقاها المستفيد.

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