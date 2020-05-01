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أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة الجوف 67895 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في أحياء مدينة سكاكا، بتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، في إطار سعيها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث شرعت في رفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة بهدف المحافظة على المظهر الجمالي.

وأكدت أمانة منطقة الجوف، مواصلة الأعمال اليومية والجولات المستمرة التي تعنى بالنظافة، على الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض إلى مردم الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، وغسيل حاويات النفايات، ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة

ودعت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة.

الجوف أمانة الجوف التشوه البصري المشهد الحضري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم
سبق

أزالت أمانة منطقة الجوف 67895 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في أحياء مدينة سكاكا، بتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، في إطار سعيها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث شرعت في رفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة بهدف المحافظة على المظهر الجمالي.

وأكدت أمانة منطقة الجوف، مواصلة الأعمال اليومية والجولات المستمرة التي تعنى بالنظافة، على الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض إلى مردم الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، وغسيل حاويات النفايات، ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة

ودعت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
10:30 PM

أمانة الجوف تزيل أكثر من 6000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

A A A
مهنا التميمي - سكاكا
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أزالت أمانة منطقة الجوف 67895 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في أحياء مدينة سكاكا، بتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، في إطار سعيها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حيث شرعت في رفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة بهدف المحافظة على المظهر الجمالي.

وأكدت أمانة منطقة الجوف، مواصلة الأعمال اليومية والجولات المستمرة التي تعنى بالنظافة، على الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض إلى مردم الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، وغسيل حاويات النفايات، ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة

ودعت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة.

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