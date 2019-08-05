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زفاف نايف الأحمدي من كريمة "الشمري" بالشرقية

احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.

جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

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زفاف نايف الأحمدي من كريمة "الشمري" بالشرقية
سبق

احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.

جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
07:43 PM

زفاف نايف الأحمدي من كريمة "الشمري" بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.

جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

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