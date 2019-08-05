زفاف نايف الأحمدي من كريمة "الشمري" بالشرقية

احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.
جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.
احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.
جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.
احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.
جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.
احتفلت عائلة الأحمدي، الأسبوع الماضي، بزواج ابنها نايف بن أحمد الأحمدي من كريمة سعدي بن ظاهر الشمري.
جاء ذلك في إحدى قاعات الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.