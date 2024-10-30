رئيس أوغندا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

"قطان" أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الأوغندي

استقبل الرئيس يوري موسفني رئيس جمهورية أوغندا، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له، فيما حمل الرئيس الأوغندي، "قطان"؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وشهد الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، جرت مراسم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون ومذكرة تشاور سياسي، بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية أوغندا، وقّعها وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير الشؤون الخارجية الأوغندي الجنرال جيجي اودونجو.

ويأتي توقيع الاتفاقية والمذكرة انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من حرصها على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات ودول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن الاتفاقية العامة للتعاون، تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية أوغندا، للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وقد حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، والمستشار في مكتبه الدكتور فرحان الفرحان، وسكرتير وزير الدولة فهد بن راشد المشاري.

وقد التقى "قطان"، اليوم، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أوغندا الجنرال جيجي أودونجو، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة كامبالا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، شهدت مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كل المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في حل النزاعات والخلافات في القارة الإفريقية، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وحضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال مدني، والمستشار في مكتب وزير الدولة الدكتور فرحان الفرحان، وسكرتير وزير الدولة فهد بن راشد المشاري.