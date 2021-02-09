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بمشاركة أمنية.. بدء إزالة 460 مستودعًا وورشة مخالفة بـ"أم السلم جدة"

ضمن حدود "العين العزيزية".. و"الزهراني": ماضون في تنفيذ التعليمات

بدأت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة، في أعمال إزالة مستودعات وورش واستراحات مخالفة في أحياء أم السلم ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة أزالت حتى الآن 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ270 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن 460 مستودعًا وورشة غير نظامية تستهدف الأمانة إزالتها؛ لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواقع وإيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الزهراني"، أن الأمانة ماضية في إنفاذ التعليمات ورصد المخالفات ومنع الأنشطة غير المرخصة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البلدية ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة أمنية.. بدء إزالة 460 مستودعًا وورشة مخالفة بـ"أم السلم جدة"
سبق

بدأت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة، في أعمال إزالة مستودعات وورش واستراحات مخالفة في أحياء أم السلم ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة أزالت حتى الآن 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ270 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن 460 مستودعًا وورشة غير نظامية تستهدف الأمانة إزالتها؛ لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواقع وإيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الزهراني"، أن الأمانة ماضية في إنفاذ التعليمات ورصد المخالفات ومنع الأنشطة غير المرخصة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البلدية ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:49 PM

بمشاركة أمنية.. بدء إزالة 460 مستودعًا وورشة مخالفة بـ"أم السلم جدة"

ضمن حدود "العين العزيزية".. و"الزهراني": ماضون في تنفيذ التعليمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,892

بدأت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة، في أعمال إزالة مستودعات وورش واستراحات مخالفة في أحياء أم السلم ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز (العين العزيزية) بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة أزالت حتى الآن 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تُقَدّر بـ270 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن 460 مستودعًا وورشة غير نظامية تستهدف الأمانة إزالتها؛ لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواقع وإيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الزهراني"، أن الأمانة ماضية في إنفاذ التعليمات ورصد المخالفات ومنع الأنشطة غير المرخصة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البلدية ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء.

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