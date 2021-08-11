عن بعد.. "شؤون الحرمين" تختتم "القاعدة المدنية" لتعليم القرآن بمشاركة 13 دولة

دورة حضرها 50 مشاركاً.. و"الذبياني": تركز على العناية بالمخارج وطريقة ورسمه

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلةً بإدارة شؤون المصاحف والكتب، أمس، دورة "القاعدة المدنية" عن بُعد، التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم، والعناية بمخارج حروفه وصفاتها والنطق الصحيح لها، وذلك عبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقها حتى مرحلة الاختتام، بلغ ٥٠ مشاركاً من ١٣ دولة، مبيناً أنها استمرت أسبوعاً.

وأوضح "الذبياني"؛ أن الدورة تركز على محوري تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه من خلال القاعدة المدنية، وتستهدف الدورة حفظة كتاب الله -عزّ وجلّ- ومعلمي حلقات القرآن الكريم، ومعلمي الصفوف الأولية ورياض الأطفال.

يُذكر أن هذه الدورات تأتي في نطاق اهتمام الرئاسة بخدمة كتاب الله -عزّ وجلّ- والعمل على تعليمه وحفظه وتجويده.