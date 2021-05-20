النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية

تقلد عددًا من المناصب الرياضية والإعلامية

غيّب الموت رجل الأعمال المعروف فيصل الشهيل، بعد معاناة مع المرض؛ حيث سيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة في مقبرة الدمام.

ونعى الوسط الرياضي في السعودية الشهيل الذي يعد من أبرز الشخصيات الرياضية، وسبق له تقلد العديد من المناصب الرياضية؛ أبرزها رئاسة نادي الهلال، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس نادي النهضة، وقلدته العديد من الأندية السعودية منصب الرئيس الفخري.

كما تولى العديد من المناصب الحكومية، فيما ساهم في تأسيس العديد من الصحف السعودية.

"الشهيل" يعد من كبار رجال الأعمال البارزين في المنطقة الشرقية، ومن أكبر المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية
سبق

غيّب الموت رجل الأعمال المعروف فيصل الشهيل، بعد معاناة مع المرض؛ حيث سيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة في مقبرة الدمام.

ونعى الوسط الرياضي في السعودية الشهيل الذي يعد من أبرز الشخصيات الرياضية، وسبق له تقلد العديد من المناصب الرياضية؛ أبرزها رئاسة نادي الهلال، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس نادي النهضة، وقلدته العديد من الأندية السعودية منصب الرئيس الفخري.

كما تولى العديد من المناصب الحكومية، فيما ساهم في تأسيس العديد من الصحف السعودية.

"الشهيل" يعد من كبار رجال الأعمال البارزين في المنطقة الشرقية، ومن أكبر المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:48 PM

وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية

تقلد عددًا من المناصب الرياضية والإعلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,978

غيّب الموت رجل الأعمال المعروف فيصل الشهيل، بعد معاناة مع المرض؛ حيث سيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة في مقبرة الدمام.

ونعى الوسط الرياضي في السعودية الشهيل الذي يعد من أبرز الشخصيات الرياضية، وسبق له تقلد العديد من المناصب الرياضية؛ أبرزها رئاسة نادي الهلال، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس نادي النهضة، وقلدته العديد من الأندية السعودية منصب الرئيس الفخري.

كما تولى العديد من المناصب الحكومية، فيما ساهم في تأسيس العديد من الصحف السعودية.

"الشهيل" يعد من كبار رجال الأعمال البارزين في المنطقة الشرقية، ومن أكبر المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة