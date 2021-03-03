النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئيس مدينة جازان للصناعات": جهود كبيرة لتوفير لقاحات كورونا لكافة منسوبينا

وفق منظومة صحية متطورة وسط تنظيمات عالية الدقة وإجراءات احترازية

دشنت جامعة جازان صباح الاثنين وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لإعطاء اللقاح لمنسوبيها، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبدالهادي الجهني.

وأوضح الدكتور إسحاق، أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة؛ في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها؛ مثمنًا لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني دعمه لجميع المبادرات التي تُعزز من رسالة الجامعة ودورها في خدمة الوطن، بإشراك الكليات الصحية بكوادرها الطبية والفنية في هذه المهام الوطنية الرائدة.

من جانبه، ثمّن المهندس عبدالهادي الجهني لجامعة جازان ما قامت به من جهود في توفير اللقاح لكافة منسوبي الهيئة الملكية ومقاوليها وكل العاملين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ مشيرًا إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة، مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة، وإجراءات احترازية؛ مما يؤكد تبنيها رسالة رائدة في خدمة مجتمعها ووطنها، وإتقانها لما تُقَدمه من ومهام وطنية من أجل سلامة المجتمع.

وأوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أنه سيتم استكمال كل الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في نفس الموقع، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بجامعة جازان، يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئيس مدينة جازان للصناعات": جهود كبيرة لتوفير لقاحات كورونا لكافة منسوبينا
سبق

دشنت جامعة جازان صباح الاثنين وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لإعطاء اللقاح لمنسوبيها، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبدالهادي الجهني.

وأوضح الدكتور إسحاق، أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة؛ في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها؛ مثمنًا لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني دعمه لجميع المبادرات التي تُعزز من رسالة الجامعة ودورها في خدمة الوطن، بإشراك الكليات الصحية بكوادرها الطبية والفنية في هذه المهام الوطنية الرائدة.

من جانبه، ثمّن المهندس عبدالهادي الجهني لجامعة جازان ما قامت به من جهود في توفير اللقاح لكافة منسوبي الهيئة الملكية ومقاوليها وكل العاملين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ مشيرًا إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة، مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة، وإجراءات احترازية؛ مما يؤكد تبنيها رسالة رائدة في خدمة مجتمعها ووطنها، وإتقانها لما تُقَدمه من ومهام وطنية من أجل سلامة المجتمع.

وأوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أنه سيتم استكمال كل الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في نفس الموقع، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بجامعة جازان، يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:19 AM

"رئيس مدينة جازان للصناعات": جهود كبيرة لتوفير لقاحات كورونا لكافة منسوبينا

وفق منظومة صحية متطورة وسط تنظيمات عالية الدقة وإجراءات احترازية

A A A
فهد كاملي - جازان
0
436

دشنت جامعة جازان صباح الاثنين وحدة لقاحات كورونا المتنقلة بمقر مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لإعطاء اللقاح لمنسوبيها، بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والرئيس التنفيذي للمدينة المهندس عبدالهادي الجهني.

وأوضح الدكتور إسحاق، أنه انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ تم الانتقال إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، من خلال العيادات الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية المتقدمة؛ في خطوة تؤكد حرص الجامعة على خدمة مجتمعها؛ مثمنًا لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني دعمه لجميع المبادرات التي تُعزز من رسالة الجامعة ودورها في خدمة الوطن، بإشراك الكليات الصحية بكوادرها الطبية والفنية في هذه المهام الوطنية الرائدة.

من جانبه، ثمّن المهندس عبدالهادي الجهني لجامعة جازان ما قامت به من جهود في توفير اللقاح لكافة منسوبي الهيئة الملكية ومقاوليها وكل العاملين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ مشيرًا إلى أن جامعة جازان تمتلك منظومة صحية متطورة، مكّنتها من أداء مهامها في إعطاء اللقاحات لمنسوبيها وللمجتمع وسط تنظيمات عالية الدقة، وإجراءات احترازية؛ مما يؤكد تبنيها رسالة رائدة في خدمة مجتمعها ووطنها، وإتقانها لما تُقَدمه من ومهام وطنية من أجل سلامة المجتمع.

وأوضح المشرف على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أنه سيتم استكمال كل الإجراءات التسجيلية من خلال منصة "محصن" في نفس الموقع، إضافة إلى تسجيل المستفيدين في المنصات الخاصة بوزارة الصحة لاستكمال إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بجامعة جازان، يواصل استقبال المسجلين من خلال منصة الجامعة "محصن" وتطبيق صحتي، وسط تنظيمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,627
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,478
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,977

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة