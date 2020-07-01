النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية

تمكن الطلاب من ربط 323103 غطاء ليبلغ طولها 2738.5 متر

نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر.

وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم.

واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية
سبق

نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر.

وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم.

واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
11:19 PM

مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية

تمكن الطلاب من ربط 323103 غطاء ليبلغ طولها 2738.5 متر

A A A
خالد علي - جدة
0
1,943

نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر.

وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم.

واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,523
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,427
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,716

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة