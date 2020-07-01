مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية

تمكن الطلاب من ربط 323103 غطاء ليبلغ طولها 2738.5 متر

نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر.

وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم.

واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.