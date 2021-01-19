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لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

سجّلت لبنان 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 260315 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 156084، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

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لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة
سبق

سجّلت لبنان 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 260315 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 156084، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
09:55 PM

لبنان.. 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 260315 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 156084، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

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