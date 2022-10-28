النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ألبانيا.. وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لجمهورية كوسوفو.. اليوم

ضمن جهود مد جسور التواصل والتعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، زيارته الرسمية لجمهورية كوسوفو؛ تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية؛ حيث سيوقع -خلال الزيارة- البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو، كما سيلتقي رئيس مجلس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان غلاؤوك كونيوفسا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الشيخ نعيم ترنافا.

وكان "آل الشيخ" قد اختتم زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا مساء يوم أمس الأربعاء، التي استمرت ثلاثة أيام؛ حيث الْتقى رئيس الجمهورية إلير ميتا ورئيسة البرلمان لينديتا نيكولا وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية في ألبانيا، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأبان في تصريح صحفي عقب ختام زيارته لألبانيا، أن هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية كبيرة ستسهم في دفع وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين؛ مؤكدًا أن توقيع البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية في ألبانيا سيسهم في تعزيز التعاون المشترك لنشر القيم الإسلامية التي تعزز الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وقدّم آل الشيخ خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب ألبانيا الصديق على حسن الاستضافة والاستقبال، منوهًا بالنتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة على كل المستويات.

وقال: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، سبّاقة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ودعم ومساندة الشعوب المسلمة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى من خلال هذه الزيارات إلى مد جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك مع المشيخات الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها وإفادتها في توحيد وجهات النظر إزاء القضايا التي تحقق التعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد ألبانيا.. وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لجمهورية كوسوفو.. اليوم
سبق

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، زيارته الرسمية لجمهورية كوسوفو؛ تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية؛ حيث سيوقع -خلال الزيارة- البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو، كما سيلتقي رئيس مجلس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان غلاؤوك كونيوفسا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الشيخ نعيم ترنافا.

وكان "آل الشيخ" قد اختتم زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا مساء يوم أمس الأربعاء، التي استمرت ثلاثة أيام؛ حيث الْتقى رئيس الجمهورية إلير ميتا ورئيسة البرلمان لينديتا نيكولا وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية في ألبانيا، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأبان في تصريح صحفي عقب ختام زيارته لألبانيا، أن هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية كبيرة ستسهم في دفع وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين؛ مؤكدًا أن توقيع البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية في ألبانيا سيسهم في تعزيز التعاون المشترك لنشر القيم الإسلامية التي تعزز الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وقدّم آل الشيخ خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب ألبانيا الصديق على حسن الاستضافة والاستقبال، منوهًا بالنتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة على كل المستويات.

وقال: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، سبّاقة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ودعم ومساندة الشعوب المسلمة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى من خلال هذه الزيارات إلى مد جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك مع المشيخات الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها وإفادتها في توحيد وجهات النظر إزاء القضايا التي تحقق التعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:06 AM

بعد ألبانيا.. وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لجمهورية كوسوفو.. اليوم

ضمن جهود مد جسور التواصل والتعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
305

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، زيارته الرسمية لجمهورية كوسوفو؛ تلبية للدعوة المقدمة من المشيخة الإسلامية بالجمهورية؛ حيث سيوقع -خلال الزيارة- البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية مع المشيخة الإسلامية في كوسوفو، كما سيلتقي رئيس مجلس الوزراء ألبين كورتي، ورئيس البرلمان غلاؤوك كونيوفسا، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الشيخ نعيم ترنافا.

وكان "آل الشيخ" قد اختتم زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا مساء يوم أمس الأربعاء، التي استمرت ثلاثة أيام؛ حيث الْتقى رئيس الجمهورية إلير ميتا ورئيسة البرلمان لينديتا نيكولا وكبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية في ألبانيا، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.

وأبان في تصريح صحفي عقب ختام زيارته لألبانيا، أن هذه الزيارة حققت نتائج إيجابية كبيرة ستسهم في دفع وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين؛ مؤكدًا أن توقيع البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية في ألبانيا سيسهم في تعزيز التعاون المشترك لنشر القيم الإسلامية التي تعزز الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وقدّم آل الشيخ خالص شكره وتقديره لحكومة وشعب ألبانيا الصديق على حسن الاستضافة والاستقبال، منوهًا بالنتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة على كل المستويات.

وقال: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، سبّاقة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات؛ لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته ودعم ومساندة الشعوب المسلمة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تسعى من خلال هذه الزيارات إلى مد جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك مع المشيخات الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها وإفادتها في توحيد وجهات النظر إزاء القضايا التي تحقق التعاون في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,749
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,819
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,027
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة