نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-07 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 02:33 PM

خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.