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مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية غربي الجوف

كبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غربي الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات، وأدت إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، في اتجاه مواقع في جبهة المحزمات، وأجبرتها على الفرار.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس، مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيا الحوثية، في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات؛ مما أسفر عن تدمير تلك المخازن، وآليات قتالية تابعة لها، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

اليمن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مليشيا الحوثي المتمردة إيران الجيش الوطني اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية غربي الجوف
سبق

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غربي الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات، وأدت إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، في اتجاه مواقع في جبهة المحزمات، وأجبرتها على الفرار.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس، مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيا الحوثية، في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات؛ مما أسفر عن تدمير تلك المخازن، وآليات قتالية تابعة لها، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:25 PM

مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية غربي الجوف

كبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غربي الجوف.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة المحزمات، وأدت إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، في اتجاه مواقع في جبهة المحزمات، وأجبرتها على الفرار.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت أمس، مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيا الحوثية، في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات؛ مما أسفر عن تدمير تلك المخازن، وآليات قتالية تابعة لها، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

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