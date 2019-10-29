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أنباءٌ عن طرح "أرامكو" في 3 نوفمبر والاكتتاب 4 ديسمبر والتداول بعده بأسبوع

وفق "رويترز" .. وتقارير تلفزيونية: الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر

قالت تقارير تلفزيونية، اليوم، إنه سيتم الإعلان من هيئة السوق المالية عن طرح شركة «أرامكو السعودية» يوم الأحد 3 نوفمبر.

ووفق ما كشفته قناة "العربية"، الثلاثاء، فإن اكتتاب شركة «أرامكو السعودية» سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وبدء تداول أسهم الشركة في "تداول" في 11 ديسمبر.

وأشارت القناة -بحسب مصادرها- الى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وكالة رويترز إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن المصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان؛ قد أعلن أخيراً أن طرح الشركة أصبح قريباً جداً.

أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أنباءٌ عن طرح "أرامكو" في 3 نوفمبر والاكتتاب 4 ديسمبر والتداول بعده بأسبوع
سبق

قالت تقارير تلفزيونية، اليوم، إنه سيتم الإعلان من هيئة السوق المالية عن طرح شركة «أرامكو السعودية» يوم الأحد 3 نوفمبر.

ووفق ما كشفته قناة "العربية"، الثلاثاء، فإن اكتتاب شركة «أرامكو السعودية» سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وبدء تداول أسهم الشركة في "تداول" في 11 ديسمبر.

وأشارت القناة -بحسب مصادرها- الى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وكالة رويترز إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن المصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان؛ قد أعلن أخيراً أن طرح الشركة أصبح قريباً جداً.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
10:55 AM

أنباءٌ عن طرح "أرامكو" في 3 نوفمبر والاكتتاب 4 ديسمبر والتداول بعده بأسبوع

وفق "رويترز" .. وتقارير تلفزيونية: الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت تقارير تلفزيونية، اليوم، إنه سيتم الإعلان من هيئة السوق المالية عن طرح شركة «أرامكو السعودية» يوم الأحد 3 نوفمبر.

ووفق ما كشفته قناة "العربية"، الثلاثاء، فإن اكتتاب شركة «أرامكو السعودية» سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وبدء تداول أسهم الشركة في "تداول" في 11 ديسمبر.

وأشارت القناة -بحسب مصادرها- الى أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر.

وفي وقت سابق، اليوم، قالت وكالة رويترز إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن المصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان؛ قد أعلن أخيراً أن طرح الشركة أصبح قريباً جداً.

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