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الباحة.. حادث تصادم يصرع شاباً ويخلّف إصابتين على طريق بيدة

وصفت حالتهما بالخطيرة وباشرت فِرَق الهلال الأحمر بالمنطقة الواقعة

تسبب حادث تصادم وقع على طريق "بيدة"؛ تحديداً اللغاميس بالباحة، فجر اليوم، في وفاة شاب في الأربعين من عمره، وإصابة رجل وطفله بإصابات خطرة.

وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى، وباشرت فِرَق الدفاع المدني والمرور وهيئة الهلال الأحمر بالباحة الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 07:06 صباح اليوم الخميس على الرقم الموحد 997، على طريق بيدة؛ تحديداً اللغاميس.

وأضاف الزهراني: تم توجيه ثلاث فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود ثلاث إصابات، وبعد الكشف اتضح وجود حالة وفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. حادث تصادم يصرع شاباً ويخلّف إصابتين على طريق بيدة
سبق

تسبب حادث تصادم وقع على طريق "بيدة"؛ تحديداً اللغاميس بالباحة، فجر اليوم، في وفاة شاب في الأربعين من عمره، وإصابة رجل وطفله بإصابات خطرة.

وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى، وباشرت فِرَق الدفاع المدني والمرور وهيئة الهلال الأحمر بالباحة الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 07:06 صباح اليوم الخميس على الرقم الموحد 997، على طريق بيدة؛ تحديداً اللغاميس.

وأضاف الزهراني: تم توجيه ثلاث فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود ثلاث إصابات، وبعد الكشف اتضح وجود حالة وفاة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:40 AM

الباحة.. حادث تصادم يصرع شاباً ويخلّف إصابتين على طريق بيدة

وصفت حالتهما بالخطيرة وباشرت فِرَق الهلال الأحمر بالمنطقة الواقعة

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أحمد العبدالله - الباحة
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تسبب حادث تصادم وقع على طريق "بيدة"؛ تحديداً اللغاميس بالباحة، فجر اليوم، في وفاة شاب في الأربعين من عمره، وإصابة رجل وطفله بإصابات خطرة.

وأكدت مصادر "سبق" أن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى، وباشرت فِرَق الدفاع المدني والمرور وهيئة الهلال الأحمر بالباحة الحادث.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغاً عن حادث تصادم في تمام الساعة 07:06 صباح اليوم الخميس على الرقم الموحد 997، على طريق بيدة؛ تحديداً اللغاميس.

وأضاف الزهراني: تم توجيه ثلاث فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بتوجيه من القائد الميداني للموقع، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود ثلاث إصابات، وبعد الكشف اتضح وجود حالة وفاة.

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