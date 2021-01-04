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مكة.. إغلاق 3 منشآت غذائية وإتلاف 179 كيلو لحوم وخضروات فاسدة

ضمن جولات رقابية تنفذها بلدية العزيزية.. وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، ثلاث منشآت تجارية في نطاق البلدية؛ بسبب عدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على المطاعم ومنشآت بيع وتداول المواد الغذائية، أسفر عنها إتلاف 179 كجم لحوم وخضروات يظهر عليها التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة، إضافةً إلى ضبط خمسة عمال لا يحملون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق 3 منشآت تجارية تعمل بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المالكي" على أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 .

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. إغلاق 3 منشآت غذائية وإتلاف 179 كيلو لحوم وخضروات فاسدة
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، ثلاث منشآت تجارية في نطاق البلدية؛ بسبب عدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على المطاعم ومنشآت بيع وتداول المواد الغذائية، أسفر عنها إتلاف 179 كجم لحوم وخضروات يظهر عليها التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة، إضافةً إلى ضبط خمسة عمال لا يحملون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق 3 منشآت تجارية تعمل بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المالكي" على أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 .

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
02:50 PM

مكة.. إغلاق 3 منشآت غذائية وإتلاف 179 كيلو لحوم وخضروات فاسدة

ضمن جولات رقابية تنفذها بلدية العزيزية.. وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، ثلاث منشآت تجارية في نطاق البلدية؛ بسبب عدم وجود ترخيص.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على المطاعم ومنشآت بيع وتداول المواد الغذائية، أسفر عنها إتلاف 179 كجم لحوم وخضروات يظهر عليها التلف والفساد، وتدني مستوى النظافة، إضافةً إلى ضبط خمسة عمال لا يحملون شهادات صحية، مشيراً إلى إغلاق 3 منشآت تجارية تعمل بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المالكي" على أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم. داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 .

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