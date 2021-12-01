النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10849.96 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال لـ184 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 88.16 نقطة ليقفل عند مستوى 10849.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، وصدر، والسعودي الفرنسي، والدريس، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وتهامة، والباحة، وبترولكم، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.92%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وسابك، والإنماء، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 100.23 نقطة ليقفل عند مستوى 22426.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 660 ألف سهم تقاسمتها 2136 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10849.96 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 88.16 نقطة ليقفل عند مستوى 10849.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، وصدر، والسعودي الفرنسي، والدريس، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وتهامة، والباحة، وبترولكم، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.92%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وسابك، والإنماء، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 100.23 نقطة ليقفل عند مستوى 22426.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 660 ألف سهم تقاسمتها 2136 صفقة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
03:59 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10849.96 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال لـ184 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
338

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 88.16 نقطة ليقفل عند مستوى 10849.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، وصدر، والسعودي الفرنسي، والدريس، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وتهامة، والباحة، وبترولكم، وعذيب للاتصالات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.92%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، والإنماء، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وسابك، والإنماء، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 100.23 نقطة ليقفل عند مستوى 22426.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 660 ألف سهم تقاسمتها 2136 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة