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توقيف 4 أشخاص اعتدوا على الحراسات الأمنية بمجمع تجاري بالرياض

بسبب منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية

صرّح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه أُلقي القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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توقيف 4 أشخاص اعتدوا على الحراسات الأمنية بمجمع تجاري بالرياض
سبق

صرّح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه أُلقي القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:51 PM

توقيف 4 أشخاص اعتدوا على الحراسات الأمنية بمجمع تجاري بالرياض

بسبب منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء (4) مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه أُلقي القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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