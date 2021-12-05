النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحرم المكي.. 200 سلم و18 مصعداً كهربائياً تسهّل حركة 200 ألف شخص كل ساعة

98 مهندساً يشرفون على تشغيلها.. بالتوسعة والمسعى ومواقع عدة وتتوافر بها وسائل السلامة

تعمل السلالم الكهربائية والمصاعد في المسجد الحرام وساحاته على تسهيل حركة (200) ألف شخص في الساعة، حيث يشرف (98) مهندساً على تشغيل أكثر من (200) سلم كهربائي و(18) مصعداً كهربائياً بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني، أن السلالم تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدَي خدمة، فضلاً عن ثماني سلالم داخلية، لافتاً إلي أنه تم تشغيل جميع المصاعد الكهربائية بالمسعى، وأن جميع السلالم والمصاعد تتوافر بها وسائل السلامة و الحماية التي تمنع وقوع الحوادث.

وأشار اللقماني، إلى تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية، مبيناً أن إدارة التشغيل حريصة على متابعة الخدمات والارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها وعلى مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانيكية، إضافة إلى برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.

كما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل -عليهِ السلام-، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، 10 مرات يومياً مقسمة على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لتطهير حجر إسماعيل -عليه السلام- وتلميع الفوانيس ومقام إبراهيم -عليه السلام- أكثر من 60 عاملاً، و6 مراقبين، و5 مشرفين، وتخصيص 10 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق نحو 20 دقيقة، مضيفاً انه يتم استخدام مواد جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود مشرفين ومراقبين مختصين لهذه الأعمال، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرّفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجز المحيط بالحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم -عليه السلام-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحرم المكي.. 200 سلم و18 مصعداً كهربائياً تسهّل حركة 200 ألف شخص كل ساعة
سبق

تعمل السلالم الكهربائية والمصاعد في المسجد الحرام وساحاته على تسهيل حركة (200) ألف شخص في الساعة، حيث يشرف (98) مهندساً على تشغيل أكثر من (200) سلم كهربائي و(18) مصعداً كهربائياً بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني، أن السلالم تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدَي خدمة، فضلاً عن ثماني سلالم داخلية، لافتاً إلي أنه تم تشغيل جميع المصاعد الكهربائية بالمسعى، وأن جميع السلالم والمصاعد تتوافر بها وسائل السلامة و الحماية التي تمنع وقوع الحوادث.

وأشار اللقماني، إلى تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية، مبيناً أن إدارة التشغيل حريصة على متابعة الخدمات والارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها وعلى مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانيكية، إضافة إلى برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.

كما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل -عليهِ السلام-، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، 10 مرات يومياً مقسمة على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لتطهير حجر إسماعيل -عليه السلام- وتلميع الفوانيس ومقام إبراهيم -عليه السلام- أكثر من 60 عاملاً، و6 مراقبين، و5 مشرفين، وتخصيص 10 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق نحو 20 دقيقة، مضيفاً انه يتم استخدام مواد جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود مشرفين ومراقبين مختصين لهذه الأعمال، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرّفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجز المحيط بالحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم -عليه السلام-.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:52 AM

الحرم المكي.. 200 سلم و18 مصعداً كهربائياً تسهّل حركة 200 ألف شخص كل ساعة

98 مهندساً يشرفون على تشغيلها.. بالتوسعة والمسعى ومواقع عدة وتتوافر بها وسائل السلامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
608

تعمل السلالم الكهربائية والمصاعد في المسجد الحرام وساحاته على تسهيل حركة (200) ألف شخص في الساعة، حيث يشرف (98) مهندساً على تشغيل أكثر من (200) سلم كهربائي و(18) مصعداً كهربائياً بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر بن عوض اللقماني، أن السلالم تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدَي خدمة، فضلاً عن ثماني سلالم داخلية، لافتاً إلي أنه تم تشغيل جميع المصاعد الكهربائية بالمسعى، وأن جميع السلالم والمصاعد تتوافر بها وسائل السلامة و الحماية التي تمنع وقوع الحوادث.

وأشار اللقماني، إلى تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية، مبيناً أن إدارة التشغيل حريصة على متابعة الخدمات والارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها وعلى مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانيكية، إضافة إلى برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.

كما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل -عليهِ السلام-، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقامِ إبراهيم عليهِ السلام، 10 مرات يومياً مقسمة على ثلاث ورديات، وتلميعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عدد العمالة والمراقبين والمشرفين لتطهير حجر إسماعيل -عليه السلام- وتلميع الفوانيس ومقام إبراهيم -عليه السلام- أكثر من 60 عاملاً، و6 مراقبين، و5 مشرفين، وتخصيص 10 عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق نحو 20 دقيقة، مضيفاً انه يتم استخدام مواد جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من وجود مشرفين ومراقبين مختصين لهذه الأعمال، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرّفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجز المحيط بالحجر الأسود والركن اليماني ومقام إبراهيم -عليه السلام-.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,175
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,534
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,307
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,345

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة