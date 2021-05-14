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النصر يوقع صك عودة العين لدوري الأولى .. "رسميًا"

وقع النصر (صك وداع) فريق العين الأول لكرة القدم، لدوري كأس محمد بن سلمان، بعد موسم واحد من صعوده إلى دوري الأضواء، إثر خسارته أمام النصر 0-2، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

سجّل للنصر اللاعب "عبد الرزاق حمدالله" عند الدقيقة 45، وعند الدقيقة 67 سجل اللاعب "نور الدين امرابط" الهدف الثاني.

ويحتل العين في مؤخرة جدول ترتيب الدوري بـ20 نقطة، كسبها من 5 انتصارات، والتعادل مثله، فيما خسر 17 مباراة، مع تبقي 3 جولات على نهاية البطولة.

النصر العين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يوقع صك عودة العين لدوري الأولى .. "رسميًا"
سبق

وقع النصر (صك وداع) فريق العين الأول لكرة القدم، لدوري كأس محمد بن سلمان، بعد موسم واحد من صعوده إلى دوري الأضواء، إثر خسارته أمام النصر 0-2، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

سجّل للنصر اللاعب "عبد الرزاق حمدالله" عند الدقيقة 45، وعند الدقيقة 67 سجل اللاعب "نور الدين امرابط" الهدف الثاني.

ويحتل العين في مؤخرة جدول ترتيب الدوري بـ20 نقطة، كسبها من 5 انتصارات، والتعادل مثله، فيما خسر 17 مباراة، مع تبقي 3 جولات على نهاية البطولة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
10:02 PM
اخر تعديل
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:14 AM

النصر يوقع صك عودة العين لدوري الأولى .. "رسميًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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5,682

وقع النصر (صك وداع) فريق العين الأول لكرة القدم، لدوري كأس محمد بن سلمان، بعد موسم واحد من صعوده إلى دوري الأضواء، إثر خسارته أمام النصر 0-2، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

سجّل للنصر اللاعب "عبد الرزاق حمدالله" عند الدقيقة 45، وعند الدقيقة 67 سجل اللاعب "نور الدين امرابط" الهدف الثاني.

ويحتل العين في مؤخرة جدول ترتيب الدوري بـ20 نقطة، كسبها من 5 انتصارات، والتعادل مثله، فيما خسر 17 مباراة، مع تبقي 3 جولات على نهاية البطولة.

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