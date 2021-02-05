يُذكر أن بلدية محافظة ينبع نفذت جولات ميدانية لمراقبيها نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البلدية استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، وعدم تهاونها مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأتين لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية وذلك خلال الجولة الرقابية المشتركة مع الضبط الإداري بشرطة المحافظة لتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

بلدية ينبع تغلق منشأتيْن لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية للحد من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-05 أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأتين لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية وذلك خلال الجولة الرقابية المشتركة مع الضبط الإداري بشرطة المحافظة لتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا. وأكدت البلدية استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، وعدم تهاونها مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين. يُذكر أن بلدية محافظة ينبع نفذت جولات ميدانية لمراقبيها نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 05:10 PM

بلدية ينبع تغلق منشأتيْن لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية للحد من كورونا أكدت عدم تهاون مع المخالفين.. ودعت إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات





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أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأتين لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية وذلك خلال الجولة الرقابية المشتركة مع الضبط الإداري بشرطة المحافظة لتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأكدت البلدية استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، وعدم تهاونها مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع نفذت جولات ميدانية لمراقبيها نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.