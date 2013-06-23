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أمانة جدة تغلق 25 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

أمانة محافظة جدة

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أمانة جدة تغلق 25 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:59 PM

أمانة جدة تغلق 25 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4185 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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