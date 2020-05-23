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"العبدالعالي": مليون تقييم في اختبار "كورونا" طمأن مئات آلاف الأشخاص

من خلال الإجابة عن 4 أسئلة رئيسة لا تستغرق سوى 90 ثانية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إضافة اسئلة جديدة في اختبار كورونا بعد القيام بعملية تحديث لتكون أكثر دقة.

وقال "العبدالعالي": العدد أصبح أربع أسئلة رئيسة، وبالإمكان خلال دقيقة ونصف تقريباً إنهاء هذا التقييم بالإجابة عن الأسئلة، من خلال خطوات يسيرة للاطمئنان على صحتكم، أو تقديم بعض النصائح والإرشادات أو اتخاذ خطوات صحية إضافية؛ للتأكد من النتائج.

وأضاف: يمكن إجراء اختبار كورونا من خلال تطبيق "موعد" بواسطة تقييم ذاتي الذي ساهم عبر ما يزيد على مليون تقييم، في طمأنة مئات الآلاف في المملكة على صحتهم وإعطائهم المعلومات اللازمة.

وأشار إلى التوصل المبكر إلى مجموعة من المرضى؛ لينالوا الرعاية الصحية اللازمة، ويتمتعوا بأفضل مستوى رعاية قبل أن يتماثلوا للشفاء والعافية في معظم الحالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": مليون تقييم في اختبار "كورونا" طمأن مئات آلاف الأشخاص
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إضافة اسئلة جديدة في اختبار كورونا بعد القيام بعملية تحديث لتكون أكثر دقة.

وقال "العبدالعالي": العدد أصبح أربع أسئلة رئيسة، وبالإمكان خلال دقيقة ونصف تقريباً إنهاء هذا التقييم بالإجابة عن الأسئلة، من خلال خطوات يسيرة للاطمئنان على صحتكم، أو تقديم بعض النصائح والإرشادات أو اتخاذ خطوات صحية إضافية؛ للتأكد من النتائج.

وأضاف: يمكن إجراء اختبار كورونا من خلال تطبيق "موعد" بواسطة تقييم ذاتي الذي ساهم عبر ما يزيد على مليون تقييم، في طمأنة مئات الآلاف في المملكة على صحتهم وإعطائهم المعلومات اللازمة.

وأشار إلى التوصل المبكر إلى مجموعة من المرضى؛ لينالوا الرعاية الصحية اللازمة، ويتمتعوا بأفضل مستوى رعاية قبل أن يتماثلوا للشفاء والعافية في معظم الحالات.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
04:43 PM

"العبدالعالي": مليون تقييم في اختبار "كورونا" طمأن مئات آلاف الأشخاص

من خلال الإجابة عن 4 أسئلة رئيسة لا تستغرق سوى 90 ثانية

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
6,170

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إضافة اسئلة جديدة في اختبار كورونا بعد القيام بعملية تحديث لتكون أكثر دقة.

وقال "العبدالعالي": العدد أصبح أربع أسئلة رئيسة، وبالإمكان خلال دقيقة ونصف تقريباً إنهاء هذا التقييم بالإجابة عن الأسئلة، من خلال خطوات يسيرة للاطمئنان على صحتكم، أو تقديم بعض النصائح والإرشادات أو اتخاذ خطوات صحية إضافية؛ للتأكد من النتائج.

وأضاف: يمكن إجراء اختبار كورونا من خلال تطبيق "موعد" بواسطة تقييم ذاتي الذي ساهم عبر ما يزيد على مليون تقييم، في طمأنة مئات الآلاف في المملكة على صحتهم وإعطائهم المعلومات اللازمة.

وأشار إلى التوصل المبكر إلى مجموعة من المرضى؛ لينالوا الرعاية الصحية اللازمة، ويتمتعوا بأفضل مستوى رعاية قبل أن يتماثلوا للشفاء والعافية في معظم الحالات.

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