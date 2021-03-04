ذوو الاحتياجات الخاصة متفائلون بقرار "البلديات".. لهذه الأسباب

تفاعل عديد من ذوي الإعاقة وتفاءلوا بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام مشغلي المنشآت التجارية بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل، وبما لا يتعارض مع كود البناء السعودي وبدأ تفعيله بعد ثلاثة أشهر. وقال فهد النتيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لـ"سبق": بداية أتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من تطور وتنمية وتقدم وتمكين تجاه هذا البلد للمواطنين والمقيمين. وأضاف: من أهداف الرؤية المبشرة بالخير إن شاء الله إننا بدأنا نلمس تغيرات واضحة وملموسة ومنها الوصول الشامل لأنه مهم جدًا لجميع فئات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة في عدة مجالات سواء البيئة العمرانية أو المواصلات والنقل والمواقع السياحية والبرية والبحرية وغيرها. وتابع: هذا القرار له أثر إيجابي على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود أو عوائق وكون الإعاقة واقعًا في الحياة جاء هذا القرار لتحقيق الحياة الكريمة والمشاركة الكاملة في التنمية على قدم المساواة مع الآخرين والاستفادة من قدراتهم واندماجهم مع فئات المجتمع. وأردف: نتطلع من أمانة الرياض أن تمسك بزمام الأمور بالتعاون مع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعمل لجان خارجية رقابية تشكل من أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومختصين تقوم بتقديم ورش عمل عن الوصول الشامل مع المهندسين ومديري المشروعات ومع رؤساء البلديات بالإضافة إلى الرقابة البعدية على التنفيذ لكي نصل إلى مخرجات تسهم في نتيجة تحقيق الأهداف المرجوة. وقال إنه لا يجب توكيل أصحاب المحال أنفسهم بعمل المنحدرات من دون رقابة لأنه لاحظنا على أرض الواقع منحدرات للأسف مجرد شكل غير متطابق هندسيًا والهدف منها استخراج أو تجديد الرخصة ولمثل هذه المنحدرات قد تتسبب بعوائق وإصابات للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم لا قدر الله أثناء استخدامها أو إذا بادر أحد بالمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من غير المختصين بطريقة غير صحيحة لأنها عملت بطريقة غير هندسية وعملية. وختم بتقديم شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة على تفعيل قرار الوصول الشامل المنتظر منذ سنوات عديدة وشكرًا لكل من سعى من جهات وأفراد.

ذوو الاحتياجات الخاصة متفائلون بقرار "البلديات".. لهذه الأسباب مسلّم الهواملة سبق 2021-03-04 تفاعل عديد من ذوي الإعاقة وتفاءلوا بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام مشغلي المنشآت التجارية بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل، وبما لا يتعارض مع كود البناء السعودي وبدأ تفعيله بعد ثلاثة أشهر.



وقال فهد النتيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لـ"سبق": بداية أتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من تطور وتنمية وتقدم وتمكين تجاه هذا البلد للمواطنين والمقيمين.



وأضاف: من أهداف الرؤية المبشرة بالخير إن شاء الله إننا بدأنا نلمس تغيرات واضحة وملموسة ومنها الوصول الشامل لأنه مهم جدًا لجميع فئات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة في عدة مجالات سواء البيئة العمرانية أو المواصلات والنقل والمواقع السياحية والبرية والبحرية وغيرها.



وتابع: هذا القرار له أثر إيجابي على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود أو عوائق وكون الإعاقة واقعًا في الحياة جاء هذا القرار لتحقيق الحياة الكريمة والمشاركة الكاملة في التنمية على قدم المساواة مع الآخرين والاستفادة من قدراتهم واندماجهم مع فئات المجتمع.



وأردف: نتطلع من أمانة الرياض أن تمسك بزمام الأمور بالتعاون مع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعمل لجان خارجية رقابية تشكل من أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومختصين تقوم بتقديم ورش عمل عن الوصول الشامل مع المهندسين ومديري المشروعات ومع رؤساء البلديات بالإضافة إلى الرقابة البعدية على التنفيذ لكي نصل إلى مخرجات تسهم في نتيجة تحقيق الأهداف المرجوة.



وقال إنه لا يجب توكيل أصحاب المحال أنفسهم بعمل المنحدرات من دون رقابة لأنه لاحظنا على أرض الواقع منحدرات للأسف مجرد شكل غير متطابق هندسيًا والهدف منها استخراج أو تجديد الرخصة ولمثل هذه المنحدرات قد تتسبب بعوائق وإصابات للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم لا قدر الله أثناء استخدامها أو إذا بادر أحد بالمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من غير المختصين بطريقة غير صحيحة لأنها عملت بطريقة غير هندسية وعملية.



وختم بتقديم شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة على تفعيل قرار الوصول الشامل المنتظر منذ سنوات عديدة وشكرًا لكل من سعى من جهات وأفراد.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 10:27 PM

ذوو الاحتياجات الخاصة متفائلون بقرار "البلديات".. لهذه الأسباب "النتيفي": له أثر إيجابي على اندماجهم لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود





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تفاعل عديد من ذوي الإعاقة وتفاءلوا بقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإلزام مشغلي المنشآت التجارية بتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل، وبما لا يتعارض مع كود البناء السعودي وبدأ تفعيله بعد ثلاثة أشهر.



وقال فهد النتيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية التكاملية لـ"سبق": بداية أتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من تطور وتنمية وتقدم وتمكين تجاه هذا البلد للمواطنين والمقيمين.



وأضاف: من أهداف الرؤية المبشرة بالخير إن شاء الله إننا بدأنا نلمس تغيرات واضحة وملموسة ومنها الوصول الشامل لأنه مهم جدًا لجميع فئات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة في عدة مجالات سواء البيئة العمرانية أو المواصلات والنقل والمواقع السياحية والبرية والبحرية وغيرها.



وتابع: هذا القرار له أثر إيجابي على اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الطبيعية دون أي قيود أو عوائق وكون الإعاقة واقعًا في الحياة جاء هذا القرار لتحقيق الحياة الكريمة والمشاركة الكاملة في التنمية على قدم المساواة مع الآخرين والاستفادة من قدراتهم واندماجهم مع فئات المجتمع.



وأردف: نتطلع من أمانة الرياض أن تمسك بزمام الأمور بالتعاون مع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعمل لجان خارجية رقابية تشكل من أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومختصين تقوم بتقديم ورش عمل عن الوصول الشامل مع المهندسين ومديري المشروعات ومع رؤساء البلديات بالإضافة إلى الرقابة البعدية على التنفيذ لكي نصل إلى مخرجات تسهم في نتيجة تحقيق الأهداف المرجوة.



وقال إنه لا يجب توكيل أصحاب المحال أنفسهم بعمل المنحدرات من دون رقابة لأنه لاحظنا على أرض الواقع منحدرات للأسف مجرد شكل غير متطابق هندسيًا والهدف منها استخراج أو تجديد الرخصة ولمثل هذه المنحدرات قد تتسبب بعوائق وإصابات للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم لا قدر الله أثناء استخدامها أو إذا بادر أحد بالمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من غير المختصين بطريقة غير صحيحة لأنها عملت بطريقة غير هندسية وعملية.



وختم بتقديم شكره لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة على تفعيل قرار الوصول الشامل المنتظر منذ سنوات عديدة وشكرًا لكل من سعى من جهات وأفراد.