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هربت الأم وبدأت المعركة.. محكمة أمريكية تمنع إعادة طفلة لوالدها بالسعودية

محامي الأب بعد الاعتراض على الحكم: ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يمنع إعادة طفلة (6 سنوات) مزدوجة الجنسية "سعودية- أمريكية" إلى والدها في السعودية، وأمرت بالحضانة للأم.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة التي استمرت لعامين هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي؛ حيث سعت لحضانة ابنتهما في المحاكم الأمريكية، رغم توقيعها في وقت سابق على اتفاقية حضانة في السعودية.

وتمكنت الأم من السفر بالطفلة إلى أمريكا في عام 2019 بعد إقناع طليقها بأن الغرض هو لزيارة أسرتها في الولايات المتحدة والعودة مجدداً إلى المملكة؛ إلا أنها رفضت العودة أو إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية، منتهكةً بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وقامت الأم في نهاية عام 2019 برفع قضية في المحاكم الأمريكية مطالبة بحضانة الطفلة ومنع إعادتها إلى السعودية، وصدر الحكم لصالحها.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ، وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أخرى، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة.

ووفقاً لموقع "نيو لايف" الأمريكي، فإن والد الطفلة اعترض على الحكم الصادر والمزاعم التي قدمتها والدة الطفلة، وتظل القضية مفتوحة حتى تتمكن المحكمة من وضع اتفاقية حضانة الطفلة.

محكمة أمريكية حضانة الطفلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هربت الأم وبدأت المعركة.. محكمة أمريكية تمنع إعادة طفلة لوالدها بالسعودية
سبق

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يمنع إعادة طفلة (6 سنوات) مزدوجة الجنسية "سعودية- أمريكية" إلى والدها في السعودية، وأمرت بالحضانة للأم.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة التي استمرت لعامين هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي؛ حيث سعت لحضانة ابنتهما في المحاكم الأمريكية، رغم توقيعها في وقت سابق على اتفاقية حضانة في السعودية.

وتمكنت الأم من السفر بالطفلة إلى أمريكا في عام 2019 بعد إقناع طليقها بأن الغرض هو لزيارة أسرتها في الولايات المتحدة والعودة مجدداً إلى المملكة؛ إلا أنها رفضت العودة أو إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية، منتهكةً بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وقامت الأم في نهاية عام 2019 برفع قضية في المحاكم الأمريكية مطالبة بحضانة الطفلة ومنع إعادتها إلى السعودية، وصدر الحكم لصالحها.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ، وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أخرى، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة.

ووفقاً لموقع "نيو لايف" الأمريكي، فإن والد الطفلة اعترض على الحكم الصادر والمزاعم التي قدمتها والدة الطفلة، وتظل القضية مفتوحة حتى تتمكن المحكمة من وضع اتفاقية حضانة الطفلة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
02:26 PM

هربت الأم وبدأت المعركة.. محكمة أمريكية تمنع إعادة طفلة لوالدها بالسعودية

محامي الأب بعد الاعتراض على الحكم: ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة

A A A
خالد علي - الرياض
8
7,524

أصدرت محكمة أمريكية حكماً يمنع إعادة طفلة (6 سنوات) مزدوجة الجنسية "سعودية- أمريكية" إلى والدها في السعودية، وأمرت بالحضانة للأم.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة التي استمرت لعامين هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي؛ حيث سعت لحضانة ابنتهما في المحاكم الأمريكية، رغم توقيعها في وقت سابق على اتفاقية حضانة في السعودية.

وتمكنت الأم من السفر بالطفلة إلى أمريكا في عام 2019 بعد إقناع طليقها بأن الغرض هو لزيارة أسرتها في الولايات المتحدة والعودة مجدداً إلى المملكة؛ إلا أنها رفضت العودة أو إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية، منتهكةً بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وقامت الأم في نهاية عام 2019 برفع قضية في المحاكم الأمريكية مطالبة بحضانة الطفلة ومنع إعادتها إلى السعودية، وصدر الحكم لصالحها.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ، وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أخرى، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة.

ووفقاً لموقع "نيو لايف" الأمريكي، فإن والد الطفلة اعترض على الحكم الصادر والمزاعم التي قدمتها والدة الطفلة، وتظل القضية مفتوحة حتى تتمكن المحكمة من وضع اتفاقية حضانة الطفلة.

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