شاهد.. أمطار بالعاصمة المقدّسة والمشاعر والسماء ملبّدة بالغيوم

مصحوبة بنشاطٍ للرياح وتدنٍ بالرؤية ويُتوقع استمرار الحالة لـ 5 مساءً

شهدت العاصمة المقدّسة والحرم المكي، صباح اليوم، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية.

ووثّق المصور وائل الحتيرشي؛ جانباً من هطول الأمطار على مكة المكرّمة، بالتحديد، منطقة الشرائع، حيث تركزت غزارة الأمطار على الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدّسة؛ في حين لا تزال السماء ملبّدة بالغيوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه، في وقتٍ سابقٍ، من حالة تستمر للخامسة مساءً؛ تشمل الجموم والعاصمة المقدّسة وبحرة ويلملم.